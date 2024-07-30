В течение I полугодия 2024 года предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней почти 3,7 млрд грн в виде налоговых начислений, взносов и сборов, сообщили в компании, пишет УНН.

По сравнению с I полугодием 2023 года объем налоговых отчислений увеличился на 40%.

Как указано, всего в предыдущем 2023 году предприятия компании МХП перечислили в бюджеты всех уровней более 6 млрд грн. Таким образом, уже несколько лет подряд МХП остается лидером по уплате налогов в агросекторе.

"Несмотря на все вызовы полномасштабной войны, МХП продолжает стабильно работать и вносить свой вклад в финансовую устойчивость страны. Вся команда МХП понимает значение этих цифр для экономики Украины в самый тяжелый период ее истории. Этот успех не был бы возможным без упорной работы и преданности каждого из людей МХП. Уплата налогов, инвестиции в Украину, создание рабочих мест - деятельность МХП как ответственного бизнеса", - комментирует Виктория Капелюшная, заместитель главного исполнительного директора, финансовый директор МХП.

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания развивает громады. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.