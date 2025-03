Международная Букеровская премия объявила шорт-лист номинантов 2021 года

Детали

В список вошли шесть книг посвящены лучшей художественной литературе со всего мира, которая была переведена на английский язык:

“Ночью вся кровь черная” (“At Night All Blood is Black”) Давида Диопа;

“Опасность курения в постели” (The Dangers of Smoking in Bed) Марианны Энрикес;

“Когда мы перестаем понимать мир” (“When We Cease to Understand the World”) — Бенджамин Лабатут;

“Сотрудники” (“The Employees”) Ольга Равн;

“В память о памяти” (“In Memory of Memory”) Марии Степановой;

“Война бедных” (“The War of the Poor”) Эрика Вуйяра.

Отмечается, что лауреат Международной Букеровской премии 2021 года будет объявлен 2 июня 2021 года на онлайн-церемонии в Ковентри в Великобритании.

Справка

Букеровская премия — престижная литературная награда, которая ежегодно вручается в Великобритании. Премия учреждена в 1968 году. Ее размер — 50 тыс. фунтов стерлингов. В отличие от аналогичной международной, эта премия вручается авторам книг, которые были написаны на английском языке и изданные в Великобритании и Ирландии.

Напомним

Прошлогодним лауреатом премии стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт Он был награжден за роман “Шугги Бейн”, основанный на собственных воспоминаниях автора с детства.