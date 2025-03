Міжнародна Букерівська премія оголосила шорт-лист номінантів 2021 року

Деталі

До списку увійшли шість книг присвячені кращій художній літературі з усього світу, яку було перекладено на англійську мову:

“Вночі вся кров чорна” (“At Night All Blood is Black”) Давида Діопа;

“Небезпека куріння в ліжку” (The Dangers of Smoking in Bed) Маріани Енрікес;

“Коли ми перестаємо розуміти світ” (“When We Cease to Understand the World”) — Бенджамін Лабатут;

“Співробітники” (“The Employees”) Ольга Равн;

“На згадку про пам’ять” (“In Memory of Memory”) Марії Степанової;

“Війна бідних” (“The War of the Poor”) Еріка Вуйяра.

Зазначається, що лауреат Міжнародної Букеровської премії 2021 року буде оголошений 2 червня 2021 року на онлайн-церемонії в Ковентрі у Великій Британії.

Довідково

Букерівська премія — престижна літературна нагорода, яка щорічно вручається у Великій Британії. Премія заснована 1968 року. Її розмір — 50 тисяч фунтів стерлінгів. На відміну від аналогічної міжнародної, ця премія вручається авторам книг, які були написані англійською мовою та видані у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо

Минулорічним лауреатом премії став шотландсько-американський письменник Дуглас Стюарт Він був нагороджений за роман “Шуґґі Бейн”, заснований на власних спогадах автора з дитинства.