Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции со спортсменов рф и беларуси

Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение, которое немедленно вступает в силу, согласно которому спортсмены из россии и беларуси всех возрастных групп имеют право участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает официальный сайт IWF, пишет УНН.

Отмечается, что это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтралитета в спорте и важности обеспечения спортсменам равных возможностей для выступлений на высшем международном уровне.

Кроме того, в этом году были отменены ограничения на участие для тяжелоатлетов юношеской и юниорской возрастных групп из россии и беларуси.

Эти правила распространяются на все возрастные категории, что позволяет спортсменам любой возрастной группы участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями и требованиями относительно права на участие