Международная федерация тяжелой атлетики сняла санкции со спортсменов рф и беларуси
Киев • УНН
IWF разрешила спортсменам из россии и беларуси всех возрастных групп участвовать в соревнованиях. Решение принято в соответствии с рекомендациями МОК по нейтральности.
Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение, которое немедленно вступает в силу, согласно которому спортсмены из россии и беларуси всех возрастных групп имеют право участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает официальный сайт IWF, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что это решение принято в соответствии с недавними рекомендациями МОК относительно принципов нейтралитета в спорте и важности обеспечения спортсменам равных возможностей для выступлений на высшем международном уровне.
Кроме того, в этом году были отменены ограничения на участие для тяжелоатлетов юношеской и юниорской возрастных групп из россии и беларуси.
Эти правила распространяются на все возрастные категории, что позволяет спортсменам любой возрастной группы участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями и требованиями относительно права на участие
В IWF отметили, что и впредь стремятся "способствовать честной конкуренции, защищать целостность спорта" и обеспечивать спортсменам возможность выступать "в условиях, соответствующих принципам нейтралитета, инклюзивности и совершенства".
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