Мечтала уехать к бабушке и дедушке: Украине удалось спасти из оккупации 13-летнюю девочку
Киев • УНН
Украина спасла 13-летнюю девочку с временно оккупированной территории. Она воссоединилась с бабушкой и дедушкой, которых не видела более трех лет.
Официальному Киеву удалось спасти с временно оккупированной территории 13-летнюю девушку, которая мечтала уехать к бабушке и дедушке. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 13-летнюю девушку
По его словам, девочка мечтала уехать к бабушке и дедушке, которые живут на подконтрольной территории Украины, и поддерживала с ними связь все годы оккупации. После долгих колебаний все же решилась на выезд, который завершился успешно — сегодня ребенок в безопасности и в кругу родных, которых не видела более трех лет.
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