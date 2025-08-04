Мечтала уехать к бабушке и дедушке: Украине удалось спасти из оккупации 13-летнюю девочку

$41.760.05
47.640.10
ukenru
Эксклюзив
15:11 • 19853 просмотра
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
12:41 • 23142 просмотра
Австрийский суд разрешил Нафтогазу взыскать более 120 млн евро активов с рф
Эксклюзив
12:06 • 45581 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
4 августа, 11:14 • 82578 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины
Эксклюзив
4 августа, 10:06 • 56872 просмотра
россияне начали добавлять в "шахеды" легковоспламеняющуюся смесь, чтобы вызвать больше пожаров - эксперт
4 августа, 07:56 • 62341 просмотра
Зеленский ввел санкции против похитителей активов с ВОТ и 15 руководителей российских музеев
Эксклюзив
4 августа, 07:35 • 68381 просмотра
Эндокринолог раскрыла преимущества и риски датчиков мониторинга глюкозы
Эксклюзив
4 августа, 07:19 • 68204 просмотра
В Житомире 17-летнюю девушку подозревают в жестоком убийстве своего парня
4 августа, 01:37 • 61996 просмотра
Трамп назвал вероятную дату визита своего спецпредставителя Уиткоффа в Россию
3 августа, 10:28 • 80545 просмотра
"Есть договоренность об обмене 1200 пленных": Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
1.6м/с
55%
749мм
Популярные новости
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 26130 просмотра
Хмельницкая область подверглась атакам рф ночью, утром и днем: есть повреждения, без жертв4 августа, 09:24 • 65537 просмотра
Польша рассматривает возвращение визового режима для Украины: стала известна причина12:44 • 13508 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ13:37 • 16755 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto13:38 • 20606 просмотра
публикации
Сергей Кузьминых и фармацевтический рынок: где заканчивается забота о пациенте и начинается лоббизмPhoto
Эксклюзив
15:11 • 19854 просмотра
Стоимость золота растет. Почему глобальный спрос на драгоценный металл вырос, а на ювелирные украшения упал
Эксклюзив
12:06 • 45581 просмотра
Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины4 августа, 11:14 • 82578 просмотра
Как правильно выбрать спелый, сладкий и по-настоящему вкусный арбузPhoto3 августа, 07:54 • 229936 просмотра
Неделя, которая покажет суть вещей: астропрогноз на 4 – 10 августаPhoto
Эксклюзив
2 августа, 17:16 • 318349 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo15:58 • 8510 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto13:38 • 20882 просмотра
Гиганта быстрой моды Shein оштрафовали на миллион евро за гринвошинг - СМИ13:37 • 17023 просмотра
В четвертый раз стал отцом: Сергей Притула поделился трогательной фотографией с новорожденным сыномPhoto4 августа, 09:23 • 26384 просмотра
Пять интригующих сериалов-триллеров: что посмотреть в свободное времяVideo2 августа, 16:52 • 342777 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
Беспилотный летательный аппарат
Ракетная система С-300
WhatsApp
Серия Airbus A320

Мечтала уехать к бабушке и дедушке: Украине удалось спасти из оккупации 13-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Украина спасла 13-летнюю девочку с временно оккупированной территории. Она воссоединилась с бабушкой и дедушкой, которых не видела более трех лет.

Мечтала уехать к бабушке и дедушке: Украине удалось спасти из оккупации 13-летнюю девочку

Официальному Киеву удалось спасти с временно оккупированной территории 13-летнюю девушку, которая мечтала уехать к бабушке и дедушке. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 13-летнюю девушку 

- сообщил Ермак.

По его словам, девочка мечтала уехать к бабушке и дедушке, которые живут на подконтрольной территории Украины, и поддерживала с ними связь все годы оккупации. После долгих колебаний все же решилась на выезд, который завершился успешно — сегодня ребенок в безопасности и в кругу родных, которых не видела более трех лет. 

Фокус на возвращении детей и незаконно удерживаемых гражданских: Ермак и Келлог провели встречу в рамках Bring Kids Back UA16.07.25, 17:28 • 3125 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Андрій Єрмак
Украина