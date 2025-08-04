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Мріяла виїхати до бабусі й дідуся: Україні вдалось врятувати з окупації 13-річну дівчинку

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Україна врятувала 13-річну дівчину з тимчасово окупованої території. Вона возз'єдналася з бабусею та дідусем, яких не бачила понад три роки.

Мріяла виїхати до бабусі й дідуся: Україні вдалось врятувати з окупації 13-річну дівчинку

Офіційному Києву вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 13-річну дівчину, яка мріяла виїхати до бабусі й дідуся. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 13-річну дівчину 

- повідомив Єрмак.

За його словами, дівчинка мріяла виїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території України, та підтримувала з ними зв’язок усі роки окупації. Після довгих вагань все ж наважилась на виїзд, який завершився успішно — сьогодні дитина у безпеці та в колі рідних, яких не бачила понад три роки. 

Фокус на поверненні дітей та незаконно утримуваних цивільних: Єрмак та Келлог провели зустріч у рамках Bring Kids Back UA16.07.25, 17:28 • 3125 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Андрій Єрмак
Україна