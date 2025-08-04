Мріяла виїхати до бабусі й дідуся: Україні вдалось врятувати з окупації 13-річну дівчинку
Київ • УНН
Україна врятувала 13-річну дівчину з тимчасово окупованої території. Вона возз'єдналася з бабусею та дідусем, яких не бачила понад три роки.
Офіційному Києву вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 13-річну дівчину, яка мріяла виїхати до бабусі й дідуся. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 13-річну дівчину
За його словами, дівчинка мріяла виїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території України, та підтримувала з ними зв’язок усі роки окупації. Після довгих вагань все ж наважилась на виїзд, який завершився успішно — сьогодні дитина у безпеці та в колі рідних, яких не бачила понад три роки.
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