Малиновский стал автором лучшего гола "Аталанты" в сезоне

Детали

Болельщики "Аталанты" выбрали лучший гол клуба по результатам прошлого сезона. Им стал забитый мяч в ворота Ювентуса от украинца Руслана Малиновского. За него проголосовали 71% болельщиков.

Da vedere e rivedere

Ecco il vostro https://t.co/GITQJpnKjd Goal of the Season!



Putting your Goal of the Season on repeat

Take a bow, @malinovskyi18! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/aR3yEe6FDC

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2022

Напомним

Малиновский возглавил уникальный голевой рейтинг итальянского первенства. Ни один из футболистов, выступающих в Серии А, не забивал больше голов из-за пределов штрафной соперника. В нынешней кампании украинец отметился семью голами в футболке “Аталанты”.

Однажды Малиновский забил в Лиге чемпионов и шесть мячей в итальянском чемпионате. В активе нашего игрока суммарно отыграны 26 матчей во всех турнирах за команду из Бергамо.