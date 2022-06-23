Малиновский стал автором лучшего гола "Аталанты" в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский стал автором лучшего гола сезона 2021/2022. Сообщает УНН со ссылкой на Twitter клуба "Аталанта".
Детали
Болельщики "Аталанты" выбрали лучший гол клуба по результатам прошлого сезона. Им стал забитый мяч в ворота Ювентуса от украинца Руслана Малиновского. За него проголосовали 71% болельщиков.
Da vedere e rivedere
Ecco il vostro https://t.co/GITQJpnKjd Goal of the Season!
Putting your Goal of the Season on repeat
Take a bow, @malinovskyi18! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/aR3yEe6FDC
Напомним
Малиновский возглавил уникальный голевой рейтинг итальянского первенства. Ни один из футболистов, выступающих в Серии А, не забивал больше голов из-за пределов штрафной соперника. В нынешней кампании украинец отметился семью голами в футболке “Аталанты”.
Однажды Малиновский забил в Лиге чемпионов и шесть мячей в итальянском чемпионате. В активе нашего игрока суммарно отыграны 26 матчей во всех турнирах за команду из Бергамо.