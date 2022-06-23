Маліновський став автором найкращого голу "Аталанти" в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Півзахисник збірної України та італійської "Аталанти" Руслан Маліновський став автором найкращого голу сезону 2021/2022. Повідомляє УНН з посиланням на Twitter клубу "Аталанта".
Деталі
Вболівальники "Аталанти" обрали найкращий гол клубу за результатами минулого сезону. Ним став забитий м’яч у ворота Ювентуса від українця Руслана Маліновського. За нього проголосували 71% вболівальників.
Da vedere e rivedere
Ecco il vostro https://t.co/GITQJpnKjd Goal of the Season!
Putting your Goal of the Season on repeat
Take a bow, @malinovskyi18! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/aR3yEe6FDC
Нагадаємо
Маліновський очолив унікальний гольовий рейтинг італійської першості. Жоден із футболістів, які виступають у Серії А, не забивали більше голів з-за меж штрафного майданчика суперника. У нинішній кампанії українець відзначився сімома голами у футболці “Аталанти”.
Одного разу Маліновський забив у Лізі чемпіонів та шість м’ячів у італійському чемпіонаті. В активі нашого гравця сумарно відіграні 26 матчів в усіх турнірах за команду з Бергамо.