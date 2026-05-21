лавров заявил о якобы "осторожных действиях" рф и "нежелании вредить" Украине

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что россия якобы "не использует все имеющиеся средства" и "не стремится наносить чрезмерный ущерб" Украине, несмотря на многочисленные разрушения украинских городов в результате российской агрессии. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), пишет УНН.

лавров выступил с очередным циничным заявлением. Он заверил иностранных журналистов, что Россия якобы "не хочет наносить чрезмерный ущерб" территории Украины и "использует не все имеющиеся средства"

Отмечается, что подобные заявления ориентированы исключительно на дезинформирование зарубежной аудитории и создание фейкового имиджа "милосердной" России.

На самом деле слова лаврова — это откровенная ложь, поражающая своим цинизмом. Такие украинские города, как Бахмут, Авдеевка, Покровск, Угледар, Торецк, Волчанск и десятки других, россияне фактически стерли с лица земли, превратив их в сплошные руины.

В ЦПД подчеркивают, что немногие жители, до сих пор остающиеся в уничтоженных населенных пунктах, воочию видели "гуманность" оккупантов и точно знают, что на самом деле несет с собой "русский мир".

Заявления лаврова вписываются в традиционную пропагандистскую стратегию агрессора. Пытаясь выдать захватническую войну и уничтожение гражданской инфраструктуры за "взвешенные действия", Кремль стремится снять с себя ответственность за военные преступления против Украины