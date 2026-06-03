Курс валют на 3 июня: доллар и евро снова подорожали

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,3399 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 3 июня на уровне 51,6604 грн/евро, ослабив гривну за день на 6 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро среды:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,03 грн при покупке и 44,53 грн при продаже, евро - 51,28 грн и 51,93 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,10 грн при покупке и 44,20 грн при продаже, евро - по 51,65 грн и 51,80 грн соответственно.

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