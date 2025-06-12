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Курс валют на 12 июня: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,51 грн/долл., что на 4 копейки крепче. Курс евро составляет 47,45 грн, а злотого – 11,13 грн.

Курс валют на 12 июня: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5117 грн/долл., что укрепило гривну на 4 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,45 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,13 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,25 грн, евро по 47,72-47,25 грн, злотый по 11,45-10,80 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,68-47,85 грн, злотый по 11,08-11,20 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,54-41,58 грн/долл. и 47,65-47,68 грн/евро.

        Дополнение

        Кабинет министров Украины готовится подать в Верховную Раду изменения в госбюджет на примерно 400 млрд грн. Эти расходы будут покрываться за счет перевыполнения налоговых и таможенных поступлений, ОВГЗ, а также грантов от партнеров. Никаких перебоев в обеспечении военнослужащих не ожидается.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины
        Верховная Рада
        Украина
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