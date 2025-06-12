Курс валют на 12 червня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5117 грн/дол., що зміцнило гривню на 4 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,45 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,13 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,75-41,25 грн, євро за 47,72-47,25 грн, злотий за 11,45-10,80 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро - за 47,68-47,85 грн, злотий за 11,08-11,20 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,54-41,58 грн/дол. та 47,65-47,68 грн/євро.

Доповнення

Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів. Жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не очікується.