Кум Медведчука причастен к схеме незаконной выработки и продажи топлива на Закарпатье - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. СБУ и БЭБ разоблачили схему незаконного производства и продажи топлива, к которой причастен давний соратник и кум экс-нардепа, подозреваемого в госизмене, Виктора Медведчука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
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"Служба безопасности совместно с БЭБ ликвидировала масштабную схему незаконного производства и сбыта оптовых партий горючего на Закарпатье. По имеющимся данным, к организации сделки причастен депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета. Он является давним соратником и кумом Виктора Медведчука, в связи с чем в течение длительного времени возглавлял областную ячейку запрещенной партии ОПЗЖ", - говорится в сообщении в СБУ.
Детали
Чтобы скрыть свое отношение к нелегальному бизнесу, депутат облсовета накануне полномасштабного вторжения рф "переписал" НПЗ на подконтрольную ему компанию в Киеве. Директор этой компании наладил нелегальную продажу дизтоплива сомнительного качества с производственных мощностей подконтрольного ему нефтеперерабатывающего завода в г. Мукачево.
В дальнейшем участники схемы закупали нефть у украинских поставщиков сырья и перерабатывали ее на собственном заводе. Затем готовую продукцию реализовывали сетям АЗС в Киевской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях без разрешительных документов и уплаты налогов.
Для реализации сделки ее организаторы вносили недостоверные сведения в документацию. Во время обысков на подпольном НПЗ обнаружено более 600 тонн топлива и оборудования для его производства на общую сумму почти 150 млн грн.
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Кроме того, в результате следственных действий в офисах фигурантов найдено: компьютеры, мобильные телефоны, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности; печати фирм, задействованных в преступной схеме; наличные в разной валюте на общую сумму 3,3 млн в гривневом эквиваленте.
Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров);
ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Злоумышленникам грозит до 5 лет тюремного заключения.