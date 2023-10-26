Кум Медведчука причетний до схеми незаконного вироблення та продажу пального на Закарпатті - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. СБУ та БЕБ викрили схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний давній соратник і кум екс-нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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«Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ», - йдеться у повідомленні у СБУ.
Деталі
Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення рф «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві. Директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево.
Надалі учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків.
Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.
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Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено: комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності; печатки фірм, задіяних у злочинній схемі; готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.
Відкрите кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
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- ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів);
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- ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
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Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.