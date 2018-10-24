Пользователи массово пожаловались на сбои в работе сервисов Apple
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Пользователи продукции Apple столкнулись с проблемами в работе некоторых сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные на сайте Apple в разделе “Состояние системы”, сообщает УНН.
Юзеры жалуются на более низкую, чем обычно, скорость работы ряда сервисов. В частности, пользователи указывают на проблемы в работе облачного сервиса хранения информации iCloud, включая все его компоненты (почта, контакты, календарь, заметки, напоминания и др.).
Кроме того, замедление в работе наблюдается в еще ряде функций — “Back to My Mac”, “Find My Friends”, “Mail Drop” и “Photos”.
Пока руководство и технический департамент Apple никак не отреагировали на жалобы пользователей и не назвали причины сбоя.
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