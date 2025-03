Користувачі масово поскаржилися на збої в роботі сервісів Apple

Користувачі скаржаться на нижчу, ніж зазвичай, швидкість роботи ряду сервісів. Зокрема, користувачі вказують на проблеми в роботі хмарного сервісу зберігання інформації iCloud, включаючи всі його компоненти (пошта, контакти, календар, замітки, нагадування та ін.).

Крім того, уповільнення в роботі спостерігається в ще ряді функцій — “Back to My Mac”, “Find My Friends”, “Mail Drop” і “Photos”.

Поки керівництво і технічний департамент Apple ніяк не відреагували на скарги користувачів і не назвали причини збою.

Як повідомляв УНН, соціальна мережа Facebook оголосила у вівторок, що запускає нову, четверту версію свого додатка для миттєвого обміну повідомленнями Messenger.