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Користувачі масово поскаржилися на збої в роботі сервісів Apple

Київ • УНН

 • 10175 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Користувачі продукції Apple зіткнулися з проблемами в роботі деяких сервісів компанії. Про це свідчать дані на сайті Apple в розділі “Стан системи”, повідомляє УНН.

Користувачі скаржаться на нижчу, ніж зазвичай, швидкість роботи ряду сервісів. Зокрема, користувачі вказують на проблеми в роботі хмарного сервісу зберігання інформації iCloud, включаючи всі його компоненти (пошта, контакти, календар, замітки, нагадування та ін.).

Крім того, уповільнення в роботі спостерігається в ще ряді функцій — “Back to My Mac”, “Find My Friends”, “Mail Drop” і “Photos”.

Поки керівництво і технічний департамент Apple ніяк не відреагували на скарги користувачів і не назвали причини збою.

Як повідомляв УНН, соціальна мережа Facebook оголосила у вівторок, що запускає нову, четверту версію свого додатка для миттєвого обміну повідомленнями Messenger.

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