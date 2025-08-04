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Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины

Киев • УНН

 • 4304 просмотра

Госавиаслужба Украины предоставила право сопровождения ремонта боевых вертолетов Ми-8 компании AAL Group Ltd из ОАЭ, которую связывают с российским оборонным концерном. Это решение вызывает беспокойство относительно национальной безопасности и доступа к чувствительной информации.

Ключи от противовоздушной обороны – в руках кремля? Как решение Госавиаслужбы влияет на боеготовность Украины

Государственная авиационная служба Украины предоставила право сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8, активно используемых в боевых операциях, частной компании из ОАЭ, которая может быть связана с российским оборонным концерном. При этом украинское государственное предприятие с многолетним опытом ремонта этой техники, претендовавшее на эти полномочия, было фактически проигнорировано, пишет УНН.

Детали

Государственная авиационная служба Украины отчиталась о якобы успешном решении вопроса эксплуатации вертолетов типа Ми-8. В тексте сообщения не уточняется, какая именно компания получила полномочия на сопровождение ремонтной документации. Впрочем, ее название становится известно из документов, которые ранее обнародовал журналист Евгений Плинский.

Так, согласно решению Государственной авиационной службы Украины, право сопровождения ремонтной документации вертолетов типа Ми-8МТВ (модели Ми-8МТВ-1 и Ми-17-1) предоставлено частной компании AAL Group Ltd, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, а именно в Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone, – то есть иностранному субъекту, зарегистрированному в оффшорной юрисдикции.

В результате принятого решения, украинские авиаремонтные предприятия – включая те, которые осуществляют ремонт боевых вертолетов для Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других структур сектора безопасности – обязаны согласовывать свои действия по ремонту, обслуживанию и модернизации данного типа вертолетов с иностранной компанией. Речь идет, в частности, о технической документации, спецификациях ремонтов, состоянии отдельных бортов, объемах работ и другой чувствительной информации оборонного характера.

Решение, принятое ГАСУ, вызывает опасения, ведь, согласно данным из открытых источников, реальным конечным бенефициаром AAL Group Ltd может быть компания "Вертолеты россии", связанная с государственным оборонным концерном "Ростех".

Более того, AAL Group Ltd фигурирует в схемах поставок вертолетов и комплектующих в страны Ближнего Востока – в частности в Афганистан и Ирак – в сотрудничестве со структурами российского ВПК. В то же время в рамках российских пропагандистских кампаний, в частности на ресурсе "Afghanistan.ru", AAL Group Ltd упоминали в контексте якобы "украинского следа" в обслуживании вертолетов Ми-171 в Афганистане, пытаясь представить компанию как украинскую сторону и переложить ответственность за серию технических инцидентов с вертолетами с россии на Украину.

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Особое беспокойство вызывает и то, что право сопровождения ремонтной документации пыталось получить украинское государственное предприятие, имеющее 100% государственную собственность и многолетний опыт ремонта вертолетов Ми-8, однако Государственная авиационная служба отдала предпочтение оффшорной структуре, которую связывают со страной-агрессором.

УНН неоднократно обращался с информационными запросами в Государственную авиационную службу Украины с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг сопровождения ремонтной документации для вертолетов Ми-8. Вопрос особенно актуален, поскольку, как заявлял командующий армейской авиацией ВСУ полковник Павел Бардаков, Украина не планирует отказываться от эксплуатации Ми-8, которые критически важны для выполнения боевых задач.

На важности этих вертолетов также неоднократно подчеркивали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. В частности, начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат сообщал, что с первых дней полномасштабного вторжения Ми-8 обеспечивают огневую поддержку на земле, наносят удары по позициям оккупантов неуправляемыми ракетами, участвуют в героических операциях в Мариуполе, обеспечивают эвакуацию раненых, а также привлекаются к противовоздушной обороне — в частности для уничтожения ударных дронов типа "Shahed" и вражеских БПЛА.

На момент публикации Государственная авиационная служба Украины под руководством главы ведомства Александра Бильчука не предоставила ответа на запросы УНН.

Учитывая изложенные факты, можно сделать вывод, что подобные решения Государственной авиационной службы Украины фактически подрывают обороноспособность государства. Предоставление критических полномочий в сфере технического сопровождения боевых вертолетов частной структуре с оффшорной регистрацией, которую связывают с российским оборонно-промышленным комплексом, создает прямые угрозы национальной безопасности. Речь идет не только о возможной утечке чувствительной технической информации, но и о рисках вмешательства в процессы ремонта, саботажа или несанкционированного сбора данных о боевой технике Украины. В то время как украинские специалисты с многолетним опытом остаются в стороне, контроль над ключевыми элементами инфраструктуры фактически передается субъектам, приближенным к государству-агрессору. Такие решения могут быть выгодны только одной стороне – российской федерации, которая заинтересована в ослаблении технической способности украинской армии и снижении ее автономности в сфере обслуживания авиационной техники.

Как ситуация будет развиваться дальше – покажет время, однако очевидно, что вопрос требует немедленной реакции и устранения рисков. Прежде всего речь идет о ликвидации потенциальной зависимости оборонного сектора от иностранных структур, связанных со страной-агрессором, восстановлении приоритета национальных производителей, которые обладают необходимой компетенцией, принадлежат государству и пользуются доверием со стороны оборонных структур. В условиях полномасштабной войны даже административные решения в сфере гражданской авиации могут иметь стратегические последствия для фронта.

Напомним

Как отмечают эксперты, Украина имеет не только потенциал для модернизации вертолетов Ми-8, но и возможность создания на своей базе международного хаба по их техническому обслуживанию и боевой доработке. Модернизационный ресурс Ми-8 еще не исчерпан. Эти вертолеты могут использоваться как платформы для размещения командно-штабных пунктов, а также средств радиоэлектронной борьбы. Такой функционал возможен, в частности, благодаря наличию в отдельных модификациях Ми-8 систем РЭБ, способных подавлять каналы связи и средства радиотехнической разведки противника. То есть потенциал действительно обширен, и важно не потерять эти мощности – ни в производственном, ни в технологическом измерениях.

Лилия Подоляк

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