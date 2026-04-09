Китай опроверг информацию о помощи иранским военным

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Минобороны Китая опровергло обвинения в поддержке иранских военных и передаче данных. Пекин заявляет о нейтральной позиции и усилиях для мира.

Министерство обороны Китая опровергло сообщения о том, что оно предлагало поддержку иранским военным, в частности, якобы передавало разведданные о расположении сил США во время войны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Мы решительно выступаем против распространения спекулятивной и намекающей ложной информации, направленной против Китая

- заявил представитель министерства обороны Чжан Сяоган во время брифинга в четверг.

Недавно The Washington Post сообщила, что некоторые китайские частные компании, включая те, что имеют связи с Народно-освободительной армией, предлагали разведданные о перемещениях американских сил во время войны.

Агентство Reuters сообщало, что крупнейший китайский производитель микросхем отправлял оборудование для их производства иранским военным, ссылаясь на американские источники.

"Китай всегда действовал открыто и прозрачно в отношении иранского вопроса, придерживаясь объективной и беспристрастной позиции", — сказал Чжан, добавив, что страна никогда не участвовала "ни в какой деятельности, которая могла бы спровоцировать конфликт".

Китай заявил о "собственных усилиях" в настаивании на прекращении огня между США и Ираном

Ольга Розгон

