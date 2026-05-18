Ким Чен Ын призвал сделать границу с Южной Кореей "неприступной крепостью"

Киев • УНН

 • 1736 просмотра

Ким Чен Ын приказал укрепить границу и адаптировать армию к опыту современной войны. КНДР усиливает подразделения и строит фортификации на передовой.

Ким Чен Ын призвал сделать границу с Южной Кореей "неприступной крепостью"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что планы по усилению подразделений на передовой вблизи границы с Южной Кореей, а также других ключевых воинских частей, важны для "еще более эффективного сдерживания войны". Об этом сообщило в понедельник государственное агентство KCNA, передает Reuters, пишет УНН.

Детали

Комментарии Ким Чен Ына относительно укрепления военной силы на границе с целью превратить ее в "неприступную крепость" прозвучали во время встречи в воскресенье с командирами дивизий и бригад армии.

По данным KCNA, он призвал адаптировать систему подготовки и расширить практические учения, чтобы они соответствовали изменениям в современной войне, а также пересмотреть оперативные концепции армии Северной Кореи.

Ким подчеркнул необходимость бдительности в отношении "главного врага" — термина, который Северная Корея использует применительно к Южной Корее.

Две Кореи технически до сих пор находятся в состоянии войны, так как конфликт 1950–1953 годов завершился перемирием, а не мирным договором.

Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило в понедельник, что это, вероятно, была первая встреча Кима с командирами дивизий и бригад, о которой сообщалось после его прихода к власти. В Сеуле также добавили, что продолжат работать над контролем военной напряженности и укреплением доверия.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил в понедельник, что северокорейские войска с марта активизировали фортификационные работы в районах вблизи сухопутной границы между двумя Кореями, в частности строительство стен.

Хон Мин, старший научный сотрудник Корейского института национального объединения в Сеуле, заявил, что упоминание Кимом укрепления "южной границы" может свидетельствовать о намерении Пхеньяна также усилить военное присутствие на морских границах с Югом, в частности вблизи спорной Северной разграничительной линии (NLL).

По словам Хона, упоминания Кима о современной войне и переосмыслении операций "во всех сферах", вероятно, отражают уроки, которые Пхеньян извлек из войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке, в частности относительно использования дронов, высокоточных ударов и средств радиоэлектронной борьбы.

