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Хмара будет иметь тот же объем задач, что и Федоров - ОП

Киев • УНН

 • 3828 просмотра

Дмитрий Литвин заявил, что Евгений Хмара будет иметь тот же объем задач, что и Михаил Федоров, а также компетенции в сфере безопасности. Президент Зеленский обсудил с Федоровым его роль, и тот остается в команде.

Хмара будет иметь тот же объем задач, что и Федоров - ОП

Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал, будут ли отличаться полномочия врио министра обороны Евгения Хмары от полномочий Михаила Федорова. Соответствующий комментарий обнародовал в пятницу советник ОП Сергей Лещенко в соцсетях, пишет УНН.

У него тот же объём задач – и тех, что решались, и тех, что не решались, и ещё есть компетенции в сфере безопасности, которые очень помогут кое-что контролировать. (…) Потому что главное, что сейчас определяет ход событий, – это дальнобойность и мидстрайки, Хмара в этом очень крут. (…) думаю, что когда все изменения пройдут, то объясним более детально, сейчас есть много чувствительных вещей

– говорится в распространённом комментарии Литвина.

На вопрос, "почему президент отдал предпочтение Сырскому?", советник Президента, как указано, отметил: "Я бы не сказал, что он отдал предпочтение, это может так ситуация выглядеть со стороны".

Кроме того, в распространённом комментарии Литвин сообщил также, что "Президент Владимир Зеленский вчера и позавчера говорил с Михаилом Федоровым, Михаил об этом тоже сказал на своей пресс-конференции. И да, они чётко говорили, что Михаил остаётся в команде".

"Не всё решается за один день, но они вдвоём это определят. Михаил сам сказал, что не видит себя в качестве советника Президента или некоторых других позициях, о которых они говорили. Но, конечно, у них общий интерес работать вместе в команде. У них такой уровень отношений и общения и столько всего было сделано вместе, что они, думаю, найдут, как действовать дальше – отметил Литвин в распространённом комментарии. – Кстати, это была очень классная пресс-конференция Михаила Федорова, и если бы чиновники чаще открыто и ясно общались на таком же уровне, то это бы нам здесь всем многое облегчило".

Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны16.07.26, 18:51 • 37371 просмотр

Юлия Шрамко

Политика
Михаил Федоров
Владимир Зеленский