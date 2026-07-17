Хмара будет иметь тот же объем задач, что и Федоров - ОП
Киев • УНН
Дмитрий Литвин заявил, что Евгений Хмара будет иметь тот же объем задач, что и Михаил Федоров, а также компетенции в сфере безопасности. Президент Зеленский обсудил с Федоровым его роль, и тот остается в команде.
Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал, будут ли отличаться полномочия врио министра обороны Евгения Хмары от полномочий Михаила Федорова. Соответствующий комментарий обнародовал в пятницу советник ОП Сергей Лещенко в соцсетях, пишет УНН.
У него тот же объём задач – и тех, что решались, и тех, что не решались, и ещё есть компетенции в сфере безопасности, которые очень помогут кое-что контролировать. (…) Потому что главное, что сейчас определяет ход событий, – это дальнобойность и мидстрайки, Хмара в этом очень крут. (…) думаю, что когда все изменения пройдут, то объясним более детально, сейчас есть много чувствительных вещей
На вопрос, "почему президент отдал предпочтение Сырскому?", советник Президента, как указано, отметил: "Я бы не сказал, что он отдал предпочтение, это может так ситуация выглядеть со стороны".
Кроме того, в распространённом комментарии Литвин сообщил также, что "Президент Владимир Зеленский вчера и позавчера говорил с Михаилом Федоровым, Михаил об этом тоже сказал на своей пресс-конференции. И да, они чётко говорили, что Михаил остаётся в команде".
"Не всё решается за один день, но они вдвоём это определят. Михаил сам сказал, что не видит себя в качестве советника Президента или некоторых других позициях, о которых они говорили. Но, конечно, у них общий интерес работать вместе в команде. У них такой уровень отношений и общения и столько всего было сделано вместе, что они, думаю, найдут, как действовать дальше – отметил Литвин в распространённом комментарии. – Кстати, это была очень классная пресс-конференция Михаила Федорова, и если бы чиновники чаще открыто и ясно общались на таком же уровне, то это бы нам здесь всем многое облегчило".
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