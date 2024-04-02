Индонезия покупает две подводные лодки у французской военно-морской группы

Индонезия заказала две ударные подводные лодки класса Scorpene у французской военно-морской группы Naval Group в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве, подписанного с Парижем в 2021 году. Об этом пишет AFP со ссылкой на сообщение компании, передает УНН.

Детали

Дизель-электрический эсминец Scorpenes, способный нести 18 торпед и ракет, будет построен на судостроительном заводе PT PAL в Индонезии, говорится в заявлении.

Согласно договору, Naval Group передаст свои технологические ноу-хау, а управление, эксплуатация и техническое обслуживание будут осуществляться военными Индонезии. Соглашение создаст тысячи долгосрочных высококвалифицированных рабочих мест, добавили в Naval Group.

Для Naval Group большая честь быть частью этой новой главы в стратегическом альянсе между Индонезией и Францией - сказал исполнительный директор французской компании Пьер Эрик Поммелле.

По его словам, эти корабли укрепят морской суверенитет страны и помогут ВМС Индонезии достичь регионального превосходства на море.

В дополнение к подводным лодкам, наше стратегическое партнерство с PT PAL также поддержит индонезийскую оборонную промышленность в активной подготовке к возможной в будущем морской войне - добавил Поммелле.

72-метровая подводная лодка Scorpene может погружаться на глубину до 300 метров и оставаться под водой более 12 суток, перевозя экипаж из 31 моряка. Naval Group продала шесть подлодок Scorpene Индии, четыре - Бразилии, две - Чили и две - Малайзии.

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Издание отмечает, что на фоне растущей напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Индонезия за последние годы подписала несколько соглашений с французскими оборонными компаниями.

В рамках соглашения с Францией от 2021 года Индонезия также разместила заказ на 42 истребителя Rafale на общую сумму 8,1 миллиарда долларов.

Добавим

Это объявление появилось чуть более чем через две недели после того, как правительство Нидерландов выбрало Naval Group для заключения сделки по подводным лодкам, что дало компании еще один толчок через три года после того, как Австралия неожиданно отменила крупный контракт на покупку 12 боевых подводных лодок класса "Барракуда" у Naval Group в пользу американских и британских ядерных технологий.

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Франция стремилась укрепить альянсы с другими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе после провала австралийской сделки по подводным лодкам.