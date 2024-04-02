Индонезия покупает две подводные лодки у французской военно-морской группы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  14716 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  65726 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  68955 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  79824 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  60621 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  90872 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119408 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117749 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118517 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  177792 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

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1 апреля 2024, 09:33  •  177792 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  450661 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  422588 просмотра

Индонезия покупает две подводные лодки у французской военно-морской группы

Индонезия заказала две ударные подводные лодки класса Scorpene у французской военно-морской группы Naval Group в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве, подписанного с Парижем в 2021 году, укрепляя свой морской суверенитет и региональное военно-морское превосходство.

Новости Мира •   •  4720 просмотра
Индонезия покупает две подводные лодки у французской военно-морской группы

На Буковине за неявку в ТЦК и СП в розыск объявили более 5 тысяч мужчин

Более 5 000 мужчин в Черновицкой области были объявлены в розыск за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Общество •   •  7053 просмотра
На Буковине за неявку в ТЦК и СП в розыск объявили более 5 тысяч мужчин

В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ

10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в дмитрове, московская область, из-за талых вод, размывших насыпь и пути.

Новости Мира •   •  4961 просмотра
В подмосковье 10 вагонов товарного поезда сошли с рельсов - росСМИ

Количество мошенничеств с платежными картами в 2023 году выросло: самые распространенные аферы

В 2023 году незаконные действия с платежными картами привели к убыткам в размере 833 млн грн, что на 73% больше, чем в 2022 году, с 272 000 мошеннических транзакций и средним ущербом в размере 3 065 грн на одну транзакцию.

Криминал и ЧП •   •  5287 просмотра
Количество мошенничеств с платежными картами в 2023 году выросло: самые распространенные аферы

В россии назначили нового командующего черноморским флотом

россия назначила вице-адмирала сергея пинчука новым командующим черноморского флота рф.

Война •   •  7440 просмотра
В россии назначили нового командующего черноморским флотом

рф нанесла ракетный удар по Днепру: предварительно, пятеро пострадавших - ОВА

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого, по предварительной информации, ранения получили пять человек.

Общество •   •  7919 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Днепру: предварительно, пятеро пострадавших - ОВА

Грозы, град вечером и сильный ветер завтра: украинцев предупредили об ухудшении погоды

В Украине 2 и 3 апреля в разных регионах ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Общество •   •  9120 просмотра
Грозы, град вечером и сильный ветер завтра: украинцев предупредили об ухудшении погоды

"ГАЗ" столкнулся с грузовиком Iveco возле объездной Киева: один из водителей погиб

Один водитель погиб и еще один был госпитализирован после столкновения автомобиля ГАЗ с грузовиком Iveco на перекрестке в Бориспольском районе под Киевом.

Криминал и ЧП •   •  9350 просмотра
"ГАЗ" столкнулся с грузовиком Iveco возле объездной Киева: один из водителей погиб

Взрывы прогремели в Днепре - СМИ

После сообщения Воздушных сил о движении ракеты в направлении Днепра в городе прогремели взрывы.

Война •   •  14257 просмотра
Взрывы прогремели в Днепре - СМИ

Рекорд за месяц: в марте ВСУ уничтожили почти тысячу единиц российской артиллерии

же В марте 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордные 976 российских артиллерийских систем, что является самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Война •   •  12988 просмотра
Рекорд за месяц: в марте ВСУ уничтожили почти тысячу единиц российской артиллерии