І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

К вечеру, 18 августа, в Киеве и области ожидается гроза и шквальный ветер. Об этом предупредили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

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В ближайшие два часа с удержанием до конца суток, 18 августа, в столице ожидаются грозы. І уровень опасности - говорится в заявлении КГВА.

Также в гидрометцентре добавляют, что во время грозы и в течение сегодняшнего вечера в Киеве следует ожидать шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с.

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