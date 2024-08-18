І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза
Киев • УНН
КГВА предупреждает о грозе в Киеве и области в ближайшие часы с удержанием до конца суток 18 августа. Гидрометцентр прогнозирует шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с в течение вечера.
К вечеру, 18 августа, в Киеве и области ожидается гроза и шквальный ветер. Об этом предупредили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.
Детали
В ближайшие два часа с удержанием до конца суток, 18 августа, в столице ожидаются грозы. І уровень опасности
Также в гидрометцентре добавляют, что во время грозы и в течение сегодняшнего вечера в Киеве следует ожидать шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с.
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