Начало недели в Украине будет облачным, но без осадков. Об этом сообщил Укргидрометцентр, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 19 августа будет облачно, днем в западных областях ожидают переменную облачность, местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, в южных и центральных областях сильная жара 35-37°; в Карпатах 23-28°.

На Киевщине также будет облачно, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°;

в Киеве ночью 18-20°, днем 32-34°.

Напомним

С 15 августа в Украине ожидается усиление жары, начиная с запада. Ко Дню Независимости погода стабилизируется, будет комфортно тепло и солнечно, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

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