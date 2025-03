Группа евродепутатов призвала РФ остановить наращивание войск на границе с Украиной

Цитата

“С большим беспокойством наблюдаем за продолжением наращивания военных сил РФ и провокаций на Востоке Украины и вблизи Украины.

Мы сожалеем по поводу продолжения гибели людей и других убытков, полученных Украиной.

Мы призываем к полному соблюдению текста и духа Минских договоренностей и согласованного режима прекращения огня.

Призываем Россию выполнить активные шаги для снижения напряжения путем завершения военного наращивания в Украине и вокруг нее, прекратить свои военные провокации и запугивание против Украины.

Мы также обращаемся к международному сообществу и к главам демократических стран с просьбой выразить свое беспокойство и мощное несогласие с действиями власти России.

Мы будем продолжать проводить внимательный мониторинг ситуации на Востоке Украины с целью деэскалации напряженности и для, в конце, восстановления территориальной целостности Украины”, — говорится в заявлении.

Справка Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время доклада в парламенте 30 марта заявил о наращивании Россией войск вблизи украинской границы — они сосредоточены в оккупированном Крыму, а также в Ростовской, Брянской и Воронежской области. Ранее газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Россия стянула к границе с Украиной около 4 тыс. военных.

