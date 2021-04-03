Группа евродепутатов призвала РФ остановить наращивание войск на границе с Украиной

Цитата
“С большим беспокойством наблюдаем за продолжением наращивания военных сил РФ и провокаций на Востоке Украины и вблизи Украины.
Мы сожалеем по поводу продолжения гибели людей и других убытков, полученных Украиной.
Мы призываем к полному соблюдению текста и духа Минских договоренностей и согласованного режима прекращения огня.
Призываем Россию выполнить активные шаги для снижения напряжения путем завершения военного наращивания в Украине и вокруг нее, прекратить свои военные провокации и запугивание против Украины.
Мы также обращаемся к международному сообществу и к главам демократических стран с просьбой выразить свое беспокойство и мощное несогласие с действиями власти России.
Мы будем продолжать проводить внимательный мониторинг ситуации на Востоке Украины с целью деэскалации напряженности и для, в конце, восстановления территориальной целостности Украины”, — говорится в заявлении.
Peace & territorial integrity of Ukraine are further at stake as we witness the ongoing build-up of Russian military forces and provocations in eastern Ukraine and close to Ukraine. With colleagues in @Europarl_EN we call for strong disapproval of Russia’s actions. pic.twitter.com/XPOJk67OmJ
— Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) April 2, 2021