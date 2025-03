Група євродепутатів закликала РФ зупинити нарощування військ на кордоні з Україною

Цитата

“Із великим занепокоєнням спостерігаємо за продовженням нарощування військових сил РФ та провокацій на Сході України та поблизу України.

Ми жалкуємо з приводу продовження загибелі людей та інших збитків, що зазнала Україна.

Ми закликаємо до повного дотримання тексту і духу Мінських домовленостей та погодженого режиму припинення вогню.

Закликаємо Росію здійснити активні кроки для зниження напруги шляхом завершення військового нарощування в Україні та навколо неї, припинити свої військові провокації та залякування проти України.

Ми також звертаємося до міжнародного співтовариства та до глав демократичних країн з проханням висловити своє занепокоєння та потужну незгоду з діями влади Росії.

Ми продовжуватимемо проводити уважний моніторинг ситуації на Сході України з метою деескалації напруги та для, наприкінці, відновлення територіальної цілісності України”, — йдеться у заяві.

Довідково Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону — вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області. Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.

Peace & territorial integrity of Ukraine are further at stake as we witness the ongoing build-up of Russian military forces and provocations in eastern Ukraine and close to Ukraine. With colleagues in ⁦⁦@Europarl_EN⁩ we call for strong disapproval of Russia’s actions. pic.twitter.com/XPOJk67OmJ

— Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) April 2, 2021