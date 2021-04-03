Група євродепутатів закликала РФ зупинити нарощування військ на кордоні з Україною

Цитата
“Із великим занепокоєнням спостерігаємо за продовженням нарощування військових сил РФ та провокацій на Сході України та поблизу України.
Ми жалкуємо з приводу продовження загибелі людей та інших збитків, що зазнала Україна.
Ми закликаємо до повного дотримання тексту і духу Мінських домовленостей та погодженого режиму припинення вогню.
Закликаємо Росію здійснити активні кроки для зниження напруги шляхом завершення військового нарощування в Україні та навколо неї, припинити свої військові провокації та залякування проти України.
Ми також звертаємося до міжнародного співтовариства та до глав демократичних країн з проханням висловити своє занепокоєння та потужну незгоду з діями влади Росії.
Ми продовжуватимемо проводити уважний моніторинг ситуації на Сході України з метою деескалації напруги та для, наприкінці, відновлення територіальної цілісності України”, — йдеться у заяві.
Peace & territorial integrity of Ukraine are further at stake as we witness the ongoing build-up of Russian military forces and provocations in eastern Ukraine and close to Ukraine. With colleagues in @Europarl_EN we call for strong disapproval of Russia’s actions. pic.twitter.com/XPOJk67OmJ
— Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) April 2, 2021