Грозы, град и шквалы накроют большинство областей Украины 7 июня - Гидрометцентр

$44.3851.67
ukenru
6 июня, 19:20 • 23045 просмотра
Ирландский завод легально поставляет сырье для российского ВПК - FT
6 июня, 15:56 • 41361 просмотра
Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News
Эксклюзив
6 июня, 13:30 • 32790 просмотра
Подозрения по делу о подрыве Каховской ГЭС могут объявить до конца года - Офис Генпрокурора
6 июня, 12:33 • 31202 просмотра
ССО ВСУ взяли под огневой контроль сухопутный коридор россиян в КрымVideo
6 июня, 12:05 • 35865 просмотра
Водителю Mercedes объявили подозрение за ДТП с четырьмя погибшими в переходе в Киеве, для него будут просить арест - прокуратура
6 июня, 09:39 • 30711 просмотра
За Mercedes задержанного за смертельное ДТП в Киеве числится 39 нарушений ПДД, в основном за скорость - полицияPhoto
6 июня, 09:16 • 28329 просмотра
Politico: в НАТО рассматривают новое финансирование для Украины в размере €70 млрд
6 июня, 08:19 • 24426 просмотра
Зеленский: украинские дроны преодолели до 1000 км до арсеналов вмф рф и базы в кронштадте, под краснодаром поразили нефтебазуVideo
6 июня, 08:00 • 23223 просмотра
Сырский раскрыл численность российских войск на южном фронте
6 июня, 05:53 • 55528 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1.3м/с
87%
751мм
Популярные новости
Более 40 ударов по Днепропетровщине: среди шести раненых есть ребенок6 июня, 21:32 • 12992 просмотра
Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня6 июня, 22:41 • 19644 просмотра
Фиктивные инвалидности для уклонения от мобилизации: на Волыни задержали главу экспертной команды и медикаPhoto6 июня, 23:13 • 11107 просмотра
Apple удалила российский мессенджер Мах и лишила доступа 20 миллионов пользователей23:46 • 8934 просмотра
россии все равно придется закончить войну дипломатически, но условия будут хуже — Сибига00:54 • 11200 просмотра
публикации
Уход за розами в течение года: что делать весной, летом, осенью и зимой, чтобы иметь здоровые цветыPhoto6 июня, 14:12 • 36214 просмотра
Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг УкраиныPhoto6 июня, 05:53 • 55528 просмотра
Куда пойти в Киеве 6-7 июняPhoto5 июня, 17:31 • 72934 просмотра
5 июня — Всемирный день окружающей среды: как украинцы меняют экопривычкиPhoto
Эксклюзив
5 июня, 14:02 • 101671 просмотра
Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции УкраиныPhotoVideo5 июня, 12:42 • 76776 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Крым
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo02:02 • 5380 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 88923 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 133430 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 137454 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 170013 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Футбол
Financial Times
Шахед-136

Грозы, град и шквалы накроют большинство областей Украины 7 июня - Гидрометцентр

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

7 июня в Украине ожидаются дожди с грозами и градом, кроме восточных регионов. В Киевской и Житомирской областях пройдут значительные осадки.

Грозы, град и шквалы накроют большинство областей Украины 7 июня - Гидрометцентр

В воскресенье, 7 июня, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Украине, кроме востока, ожидаются умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Винницкой, Житомирской и Киевской областях значительные дожди. Утром на Закарпатье местами туман.

Ветер переменных направлений, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с. Температура днем 24-29°, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°

  - говорится в сообщении.

В Киеве и области 7 июня будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха +21°...+23°.

Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей31.05.26, 14:09 • 63541 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Гроза
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Житомир
Винница
Одесса
Киев