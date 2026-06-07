Грозы, град и шквалы накроют большинство областей Украины 7 июня - Гидрометцентр
Киев • УНН
7 июня в Украине ожидаются дожди с грозами и градом, кроме восточных регионов. В Киевской и Житомирской областях пройдут значительные осадки.
В воскресенье, 7 июня, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Украине, кроме востока, ожидаются умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Винницкой, Житомирской и Киевской областях значительные дожди. Утром на Закарпатье местами туман.
Ветер переменных направлений, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с. Температура днем 24-29°, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°
В Киеве и области 7 июня будет облачно с прояснениями, ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха +21°...+23°.
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