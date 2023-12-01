Гриппом и ОРВИ в этом сезоне переболел уже миллион украинцев, заболеваемость на 8,4% ниже эпидпорога

Заболеваемость гриппом и ОРВИ, включая COVID-19, в Украине на 8,4% ниже эпидемического порога, с начала эпидемического сезона в Украине, со 2 октября по 26 ноября 2023 года, ОРВИ переболело более миллиона человек, передает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава.

Со 2 октября по 26 ноября 2023 года ОРВИ переболел 1 142 641 (3,2%) человек, что на 39,7% больше аналогичного периода сезона 2022-2023 годов. Доля детей среди заболевших лиц составляет 56,5% - сообщили в ЦОЗ.

Детали

Как сообщается, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ, включая COVID-19, составляет 442,6 на 100 000 населения, что на 8,4% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины, и на 8,8% больше аналогичного показателя прошлой недели.

За предыдущую неделю, с 20 по 26 ноября, в Украине ОРВИ заболело 159 269 человек, из них 91 221 - дети в возрасте до 17 лет.

В Тернопольской области зарегистрировано превышение эпидемического порога очень высокого уровня. В Житомирской и Черновицкой областях этот показатель соответствует высокому уровню. В Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях показатель заболеваемости ОРВИ соответствует среднему уровню. В других регионах Украины сохраняется низкий неэпидемический уровень.

Отмечается, что доминируют вирусы SARS-CoV-2 (98,2%), в других случаях определены вирусы гриппа и других заболеваний респираторной группы (парагриппа, аденовирусы, RS-вирусы, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы). В то же время указано, что, в частности, продолжается циркуляция вирусов гриппа типа A(H3) в Ивано-Франковской области.

При этом, как сообщается, с начала эпидсезона летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

Напомним

За прошедшую неделю в Украине было зарегистрировано более 10 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, из 55 с летальными случаями.