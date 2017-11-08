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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 42978 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 109642 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 101046 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 103934 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 103319 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 87041 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103227 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101860 просмотра

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Google создал виртуальный 3D-тур оперными театрами Украины

Google создал виртуальный 3D-тур оперными театрами Украины

Киев  •  УНН

 • 25243 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В дни, когда Национальная опера Украины отмечает 150-летний юбилей, "Google Украина" совместно с Министерством культуры Украины оцифровали пять театров в разных городах Украины и создали специальный сайт "Оперные театры Украины", передает УНН со ссылкой на блог компании.

Виртуальное путешествие 3D-проект компании Google Украина и Министерства культуры Украины "Оперные театры Украины" дает возможность ознакомиться с уникальной архитектурой оперных театров Украины и даже побывать в тех местах, которые обычно закрыты для посетителей.

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Так, в рамках проекта можно осуществить 3D-туры такими знаменитыми украинскими театрами:

  • Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко,
  • Львовский оперный театр,
  • Черновицкий академический областной украинский музыкально-драматический театр им. Ольги Кобылянской,
  • Одесский национальный академический театр оперы и балета,
  • Киевский национальный академический театр оперетты.

Для того чтобы начать свое путешествие, нужно выбрать один из пяти театров и с помощью простой навигации и голосового сопровождения на трех языках - украинском, русском и английском - вы узнаете много интересного об истории и жизни украинских оперных театров. Специально для сайта было снято более 300 панорам в самых интересных местах зданий театров, а также видео в формате 360 градусов.

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Совершить экскурсию операми можно на своем смартфоне, планшете или компьютере а чтобы еще полнее окунуться в театральную атмосферу, предлагается использовать очки виртуальной реальности.

Виртуальная экскурсия, стала возможной благодаря длительной, тщательной и высокотехнологичной съемке, которая позволяет составить впечатление о театрах в целом, а также благодаря новейшим технологиям рассмотреть мельчайшие детали.

Для удобства пользователя в компании разработали специальный интерфейс с картами театров, на которой можно выбрать определенную точку в здании театра и сразу же переместиться туда.

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