Google создал виртуальный 3D-тур оперными театрами Украины

Виртуальное путешествие 3D-проект компании Google Украина и Министерства культуры Украины "Оперные театры Украины" дает возможность ознакомиться с уникальной архитектурой оперных театров Украины и даже побывать в тех местах, которые обычно закрыты для посетителей.

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Так, в рамках проекта можно осуществить 3D-туры такими знаменитыми украинскими театрами:



Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко,



Львовский оперный театр,



Черновицкий академический областной украинский музыкально-драматический театр им. Ольги Кобылянской,



Одесский национальный академический театр оперы и балета,



Киевский национальный академический театр оперетты.



Для того чтобы начать свое путешествие, нужно выбрать один из пяти театров и с помощью простой навигации и голосового сопровождения на трех языках - украинском, русском и английском - вы узнаете много интересного об истории и жизни украинских оперных театров. Специально для сайта было снято более 300 панорам в самых интересных местах зданий театров, а также видео в формате 360 градусов.

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Совершить экскурсию операми можно на своем смартфоне, планшете или компьютере а чтобы еще полнее окунуться в театральную атмосферу, предлагается использовать очки виртуальной реальности.

Виртуальная экскурсия, стала возможной благодаря длительной, тщательной и высокотехнологичной съемке, которая позволяет составить впечатление о театрах в целом, а также благодаря новейшим технологиям рассмотреть мельчайшие детали.

Для удобства пользователя в компании разработали специальный интерфейс с картами театров, на которой можно выбрать определенную точку в здании театра и сразу же переместиться туда.