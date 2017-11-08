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Google створив віртуальний 3D-тур оперними театрами України

Google створив віртуальний 3D-тур оперними театрами України

Київ • УНН

 • 25253 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У дні, коли Національна опера України відзначає 150-річний ювілей, "Google Україна" у партнерстві з Міністерством культури України оцифрували п'ять театрів в різних містах України та створили спеціальний сайт “Оперні театри України”, передає УНН з посиланням на блог компанії. 

Віртуальна подорож 3D-проект компанії Google Україна і Міністерства культури України “Оперні театри України” дає можливість ознайомитися з унікальною архітектурою оперних театрів України і навіть побувати в тих місцях, які зазвичай закриті для відвідувачів.

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Так, в рамках проекту можна здійснити 3D-тури такими славетними українськими театрами:

  • Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка,
  • Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької,
  • Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської,
  • Одеський національний академічний театр опери та балету,
  • Київський національний академічний театр оперети.

Для того щоб почати свою подорож, потрібно вибрати один з п'яти театрів, і за допомогою простої навігації і голосового супроводу трьома мовами ‒ українською, російською і англійською ‒ ви дізнаєтеся багато цікавого про історію та життя українських оперних театрів. Спеціально для сайту було відзнято понад 300 панорам в найцікавіших місцях будівель театрів, а також відео у форматі 360 градусів.

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Здійснити екскурсію операми можна на своєму смартфоні, планшеті або комп'ютері; а щоб ще повніше зануритися в театральну атмосферу, пропонуємо використовувати окуляри віртуальної реальності.

Віртуальна екскурсія, що стала можливою завдяки тривалій, ретельній і високотехнологічній зйомці, дозволяє скласти враження про театри в цілому, а також завдяки новітнім технологіям розглянути найдрібніші деталі.

Для зручності користувача в компанії розробили спеціальний інтерфейс з картами театрів, на якій можна вибрати певну точку в будівлі театру і відразу ж переміститися туди.

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