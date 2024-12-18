Главу КРАИЛ задержали за поддержку российского онлайн-казино - СМИ
Киев • УНН
Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого за содействие деятельности российского онлайн-казино в Украине. Бенефициарам и топ-менеджерам Pin-Up сообщено о подозрении в отмывании российских средств.
Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый был задержан за поддержку деятельности онлайн-казино из рф в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
Детали
По данным источников в правоохранительных органах, правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого за поддержку деятельности российского онлайн-казино в Украине.
Дополнение
КРАИЛ оказалась в центре внимания СМИ в связи с работой в Украине онлайн-казино, которое связывают с рф. 15 декабря правоохранители сообщили о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревается в отмывании российских денег. По данным источников УНН речь идет о казино Pin-Up.
В начале декабря парламент принял закон, согласно которому КРАИЛ должна быть ликвидирована до 1 апреля 2025 года.