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Главу КРАИЛ задержали за поддержку российского онлайн-казино - СМИ

Главу КРАИЛ задержали за поддержку российского онлайн-казино - СМИ

Киев  •  УНН

 • 863 просмотра

Правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого за содействие деятельности российского онлайн-казино в Украине. Бенефициарам и топ-менеджерам Pin-Up сообщено о подозрении в отмывании российских средств.

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый был задержан за поддержку деятельности онлайн-казино из рф в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

По данным источников в правоохранительных органах, правоохранители задержали главу КРАИЛ Ивана Рудого за поддержку деятельности российского онлайн-казино в Украине.

Дополнение

КРАИЛ оказалась в центре внимания СМИ в связи с работой в Украине онлайн-казино, которое связывают с рф. 15 декабря правоохранители сообщили о подозрениях бенефициарным владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино, которое подозревается в отмывании российских денег.  По данным источников УНН речь идет о казино Pin-Up.

В начале декабря парламент принял закон, согласно которому КРАИЛ должна быть ликвидирована до 1 апреля 2025 года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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