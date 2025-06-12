Германия не рассматривает поставку Украине ракет Taurus - Писториус

Германия не рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю: "Нет" - сказал Писториус.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что поставка крылатых ракет Taurus для Украины возможна, однако не вдавался в детали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о ракетах Taurus имеет большое значение, и он хотел бы, чтобы канцлер Германии Фридрих Мерц передал их Украине