Германия не рассматривает поставку Украине ракет Taurus - Писториус
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Зеленский заявлял, что вопрос о ракетах Taurus имеет большое значение.
Германия не рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю: "Нет"
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что поставка крылатых ракет Taurus для Украины возможна, однако не вдавался в детали.
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о ракетах Taurus имеет большое значение, и он хотел бы, чтобы канцлер Германии Фридрих Мерц передал их Украине