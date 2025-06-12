Германия не рассматривает поставку Украине ракет Taurus - Писториус

$41.510.04
47.460.05
ukenru
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
Эксклюзив
12:52 • 15324 просмотра
Финансовая тревога: что это такое и как справиться
11:23 • 39561 просмотра
Украина провела второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов домой - Зеленский
10:59 • 45466 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: в МИД заявили, что украинцев на борту самолета не было
Эксклюзив
10:38 • 45099 просмотра
Замедленная реакция, ноль ответственности: почему вождение в нетрезвом виде это проявление аморальности
Эксклюзив
10:04 • 57340 просмотра
Квартира с ремонтом или "после строителей": что выгоднее покупать сегодня
11 июня, 16:32 • 86577 просмотра
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
Эксклюзив
11 июня, 13:57 • 150787 просмотра
“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям
Эксклюзив
11 июня, 12:47 • 134278 просмотра
Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их
Эксклюзив
11 июня, 12:09 • 126645 просмотра
Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта
Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 123451 просмотра
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Прямой ефир
Погода
+18°
6.1м/с
50%
748мм
Популярные новости
Рубио от имени американского народа поздравил россиян с днем рф12 июня, 06:15 • 144359 просмотра
В Индии разбился пассажирский самолет Air India: что известно12 июня, 08:59 • 66893 просмотра
Авиакатастрофа в Индии: МИД выясняет, были ли украинцы на борту09:43 • 59774 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros09:57 • 38513 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 66772 просмотра
публикации
"Двуходовка" от Думы: в Раде требуют начать служебное расследование в отношении руководства АРМА14:37 • 10045 просмотра
Цены на лекарства растут, несмотря на запрет маркетинга: мониторинг после трех месяцев работы фармрынка по новым правилам10:12 • 67870 просмотра
Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников11 июня, 16:11 • 165232 просмотра
Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств 11 июня, 11:05 • 231685 просмотра
Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 264887 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Нарендра Моди
Кир Стармер
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Канада
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros09:57 • 39321 просмотра
Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году11 июня, 15:50 • 88667 просмотра
Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото10 июня, 20:02 • 114279 просмотра
Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя10 июня, 17:29 • 117916 просмотра
Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"10 июня, 13:35 • 139571 просмотра
Актуальное
Ту-160
Ту-95
Туполев Ту-22М
Беспилотный летательный аппарат
Ил-78

Германия не рассматривает поставку Украине ракет Taurus - Писториус

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Зеленский заявлял, что вопрос о ракетах Taurus имеет большое значение.

Германия не рассматривает поставку Украине ракет Taurus - Писториус

Германия не рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю: "Нет"

- сказал Писториус.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что поставка крылатых ракет Taurus для Украины возможна, однако не вдавался в детали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о ракетах Taurus имеет большое значение, и он хотел бы, чтобы канцлер Германии Фридрих Мерц передал их Украине

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаполитикаНовости Мира
Борис Писториус
Германия
Владимир Зеленский
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9