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Німеччина не розглядає поставку Україні ракет Taurus - Пісторіус

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина не розглядає передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Зеленський заявляв, що питання про ракети Taurus має велике значення.

Німеччина не розглядає поставку Україні ракет Taurus - Пісторіус

Німеччина не розглядає передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Ви задали мені питання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю: "Ні"

- сказав Пісторіус.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, однак не вдавався в деталі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання про ракети Taurus має велике значення, і він хотів би, щоб канцлер Німеччини Фрідріх Мерц передав їх Україні

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітикаНовини Світу
Борис Пісторіус
Німеччина
Володимир Зеленський
Tesla
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