Німеччина не розглядає поставку Україні ракет Taurus - Пісторіус

Німеччина не розглядає передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

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Ви задали мені питання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю: "Ні" - сказав Пісторіус.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що постачання крилатих ракет Taurus для України можливе, однак не вдавався в деталі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання про ракети Taurus має велике значення, і він хотів би, щоб канцлер Німеччини Фрідріх Мерц передав їх Україні