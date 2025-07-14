Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине - Писториус

Германия не будет поставлять свои дальнобойные ракеты Taurus в Украину, несмотря на волну недавних воздушных атак России и повторный запрос Киева. Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает УНН.

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По его словам, отказ от предоставления Украине Taurus предотвратит ситуацию, когда немецкая армия останется с устаревшим вооружением.

Издание напоминает, что в 2022 году, когда Европа была поражена вторжением РФ в Украину, тогдашний глава немецкой армии заявил, что ее войска практически "с пустыми руками".

Слабостью в прошлом всегда было то, что новое вооружение закупалось только тогда, когда существующее практически исчезло или вышло из строя. Нам нужна система, которая обновляется путем непрерывных поставок в течение многих лет, чтобы количество рабочего вооружения всегда оставалось неизменным - сказал Писториус.

Он также напомнил, что Берлин уже передал Киеву три из своих 12 критически важных систем Patriot.

У нас осталось всего шесть в Германии. Это действительно мало, особенно учитывая цели НАТО по возможностям, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше - рассказал министр обороны ФРГ.

Он добавил, что во время предстоящей встречи с главой Пентагона Питом Гегсетом будет просить его разрешения на приобретение Германией двух систем Patriot для Киева.

Напомним

Недавно Германия отправила письмо европейским партнерам с просьбой найти возможность передать Украине дополнительные системы ПВО.

"Это остается вариантом": Мерц о поставках Украине ракет Taurus