Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине - Писториус

$41.820.00
48.980.00
ukenru
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
18:39 • 7638 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 26623 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 61158 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 84281 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 104563 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 99128 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 82918 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 224500 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 220153 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 167491 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0.7м/с
64%
752мм
Популярные новости
Сумская община под ударом дронов: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый13 июля, 15:02 • 8758 просмотра
Население ЕС выросло до 450 миллионов: четвертый год подряд наблюдается рост – данные Евростата13 июля, 16:02 • 6294 просмотра
кремль готовит новое наступление в Украине: Bild озвучил вероятную дату13 июля, 16:31 • 5314 просмотра
Налоговая возвращает полные штрафы за РРО с 1 августа: сколько придется платить13 июля, 16:54 • 11092 просмотра
Выплаты после рождения ребенка и поддержка школьников: Кабмин подготовил новые социальные решения19:06 • 6704 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 224500 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 220153 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 203244 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 223684 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 252771 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 16864 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 16051 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 99128 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 68220 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 72145 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине - Писториус

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы избежать истощения собственных запасов. Берлин уже передал Киеву три из двенадцати систем Patriot и будет просить США разрешения на приобретение еще двух для Украины.

Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине - Писториус

Германия не будет поставлять свои дальнобойные ракеты Taurus в Украину, несмотря на волну недавних воздушных атак России и повторный запрос Киева. Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает УНН.

Детали

По его словам, отказ от предоставления Украине Taurus предотвратит ситуацию, когда немецкая армия останется с устаревшим вооружением.

Издание напоминает, что в 2022 году, когда Европа была поражена вторжением РФ в Украину, тогдашний глава немецкой армии заявил, что ее войска практически "с пустыми руками".

Слабостью в прошлом всегда было то, что новое вооружение закупалось только тогда, когда существующее практически исчезло или вышло из строя. Нам нужна система, которая обновляется путем непрерывных поставок в течение многих лет, чтобы количество рабочего вооружения всегда оставалось неизменным

- сказал Писториус.

Он также напомнил, что Берлин уже передал Киеву три из своих 12 критически важных систем Patriot.

У нас осталось всего шесть в Германии. Это действительно мало, особенно учитывая цели НАТО по возможностям, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше

- рассказал министр обороны ФРГ.

Он добавил, что во время предстоящей встречи с главой Пентагона Питом Гегсетом будет просить его разрешения на приобретение Германией двух систем Patriot для Киева.

Напомним

Недавно Германия отправила письмо европейским партнерам с просьбой найти возможность передать Украине дополнительные системы ПВО.

"Это остается вариантом": Мерц о поставках Украине ракет Taurus02.07.25, 02:22 • 1608 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Financial Times
Пентагон
НАТО
MIM-104 Patriot
Борис Писториус
Германия
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9