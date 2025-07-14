Німеччина не постачатиме ракети Taurus в Україну - Пісторіус

Німеччина не постачатиме свої далекобійні ракети Taurus в Україну, незважаючи на хвилю нещодавніх повітряних атак росії та повторний запит Києва. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє УНН.

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За його словами, відмова від надання Україні Taurus запобіжить ситуації, коли німецька армія залишиться із застарілим озброєнням.

Видання нагадує, що у 2022 році, коли Європа була вражена вторгненням рф в Україну, тодішній голова німецької армії заявив, що її війська практично "з порожніми руками".

Слабкістю в минулому завжди було те, що нове озброєння закуповувалася лише тоді, коли існуюче практично зникло або вийшло з ладу. Нам потрібна система, яка оновлюється шляхом безперервних поставок протягом багатьох років, щоб кількість робочого озброєння завжди залишалася незмінною - сказав Пісторіус.

Він також нагадав, що Берлін вже передав Києву три зі своїх 12 критично важливих систем Patriot.

У нас залишилося лише шість у Німеччині. Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО щодо можливостей, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше - розповів міністр оборони ФРН.

Він додав, що під час майбутньої зустрічі з главою Пентагона Пітом Гегсетом проситиме його дозволу на придбання Німеччиною двох систем Patriot для Києва.

Нагадаємо

Нещодавно Німеччина відправила лист європейським партнерам з проханням знайти можливість передати Україні додаткові системи ППО.

"Це залишається варіантом": Мерц про поставки Україні ракет Taurus