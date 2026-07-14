Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин уходит в отставку

Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что уходит в отставку, передает УНН.

Сегодня завершаю работу на посту Генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины - сообщил Сметанин.

Он также пожелал новому руководителю и коллективу "дальнейших успехов в выполнении важной государственной миссии".

Сметанин не назвал причин отставки, но событие произошло на фоне анонсированных Президентом Украины кадровых решений после детонации складов в Вишневом.

В Вишневом враг поразил склад с боеприпасами, будут увольнения в "Укроборонпроме" - Зеленский

Напомним

В результате российской атаки в Вишневом зафиксированы наибольшие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.