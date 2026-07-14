Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин уходит в отставку
Киев • УНН
Герман Сметанин объявил о завершении работы на посту гендиректора "Укроборонпрома". Отставка произошла на фоне анонсированных кадровых решений после детонации складов в Вишневом.
Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что уходит в отставку, передает УНН.
Сегодня завершаю работу на посту Генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины
Он также пожелал новому руководителю и коллективу "дальнейших успехов в выполнении важной государственной миссии".
Сметанин не назвал причин отставки, но событие произошло на фоне анонсированных Президентом Украины кадровых решений после детонации складов в Вишневом.
В Вишневом враг поразил склад с боеприпасами, будут увольнения в "Укроборонпроме" - Зеленский09.07.26, 21:17 • 16969 просмотров
Напомним
В результате российской атаки в Вишневом зафиксированы наибольшие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.