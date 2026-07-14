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Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин уходит в отставку

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Герман Сметанин объявил о завершении работы на посту гендиректора "Укроборонпрома". Отставка произошла на фоне анонсированных кадровых решений после детонации складов в Вишневом.

Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин уходит в отставку

Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что уходит в отставку, передает УНН.

Сегодня завершаю работу на посту Генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины 

- сообщил Сметанин.

Он также пожелал новому руководителю и коллективу "дальнейших успехов в выполнении важной государственной миссии".

Сметанин не назвал причин отставки, но событие произошло на фоне анонсированных Президентом Украины кадровых решений после детонации складов в Вишневом.

В Вишневом враг поразил склад с боеприпасами, будут увольнения в "Укроборонпроме" - Зеленский09.07.26, 21:17 • 16969 просмотров

Напомним 

В результате российской атаки в Вишневом зафиксированы наибольшие разрушения жилого сектора за все время полномасштабного вторжения - 13 гектаров жилой застройки. 

Впоследствии Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения, что произошло в Вишневом на Киевщине, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.

Антонина Туманова

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