FT: Сербия закупит у Франции десяток истребителей Rafale

Ожидается, что Сербия подпишет с Францией крупнейшую оружейную сделку в своей современной истории, что свидетельствует о том, что война России в Украине побуждает одного из ближайших союзников Москвы к диверсификации закупок оружия. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Белград планирует заказать десяток французских истребителей Rafale от Dassault Aviation стоимостью три миллиарда евро после десятилетий зависимости от российских самолетов.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году президент Сербии Александар Вучич разочаровал европейские столицы, отказавшись присоединиться к западным санкциям против режима Владимира Путина и сохраняя Сербию открытой для российского бизнеса - одновременно сохраняя свою заявку на присоединение к ЕС.

Но по мере усиления давления со стороны Европы и США Вучич начал разрешать поставки в Украину боеприпасов сербского производства и покупать западное оружие в дополнение к китайским и российским системам, которые сейчас используются сербскими вооруженными силами.

Ожидается, что контракт будет подписан в течение следующих двух месяцев в присутствии президента Франции. Мы полны решимости приобрести новые самолеты, которые значительно повысят наши боевые возможности сказал Вучич в Париже на прошлой неделе после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Представитель сербского оборонного ведомства сказал Financial Times, что соглашение было "согласовано более чем на 90 процентов", но обе стороны еще должны согласовать финансовые условия.

Елисейский дворец отказался от комментариев.

Сербия, чьи советские МиГ-29 отрабатываются в ближайшее десятилетие, хочет обеспечить бесперебойную работу военно-воздушных сил.

Соседняя Хорватия, член ЕС и НАТО, которую вооруженные силы Сербии считают эталоном, также заказала 12 самолетов Rafale у Франции в 2021 году, хотя эти самолеты бывшие в употреблении и стоят всего 1 миллиард евро.

Кроме десятка самолетов, соглашение Rafale будет включать вспомогательные системы, обучение и техническое обслуживание.

Контекст

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило европейские страны увеличить расходы на оборону и помогло Франции стать вторым по величине экспортером оружия после США в прошлом году.

Учитывая восстановление популярности Rafale, его производитель Dassault Aviation столкнулся с проблемой производства самолетов более быстрыми темпами, учитывая имеющееся отставание: в прошлом году он поставил только 13 реактивных самолетов со своего завода вблизи Бордо, меньше 15 запланированных. В этом году планируется сделать 20, а затем впоследствии увеличить до 36 ежегодно.

Сербия закупает у Венгрии российские БТР