FT: Сербия закупит у Франции десяток истребителей Rafale

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  172823 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  169742 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  171365 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  179318 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127740 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137950 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162403 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139996 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134597 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117987 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Публикации

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9 апреля 2024, 13:31  •  328896 просмотра

FT: Сербия закупит у Франции десяток истребителей Rafale

Сербия планирует подписать соглашение с Францией на сумму 3 миллиарда евро на приобретение десятка истребителей Rafale у компании Dassault Aviation, диверсифицируя свои закупки вооружений на фоне войны России в Украине, несмотря на то, что она является одним из ближайших союзников Москвы.

Война •   •  3697 просмотра
FT: Сербия закупит у Франции десяток истребителей Rafale

Палата представителей рассмотрит помощь Украине на ближайшей неделе - республиканец Тернер

Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о предоставлении финансовой помощи и оружия Украине на следующей неделе, поскольку Россия усиливает свои позиции, а Украина теряет способность защищать себя, заявил республиканец Майк Тернер, председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей.

Война •   •  5101 просмотра
Палата представителей рассмотрит помощь Украине на ближайшей неделе - республиканец Тернер

Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана

Израильские военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности и оценивают ситуацию после того, как в результате массированной атаки было сбито более 99% иранских беспилотников и ракет, рассматривая дальнейшие наступательные и оборонительные действия.

Война •   •  7062 просмотра
Вооруженные силы Израиля все еще в состоянии повышенной готовности после атаки Ирана

Полиция показала последствия падения обломков ракеты на Днепропетровщине

В результате российской ракетной атаки на Днепропетровскую область пострадали люди, в том числе ребенок, а также были повреждены гражданские дома и транспортные средства.

Война •   •  8620 просмотра
Полиция показала последствия падения обломков ракеты на Днепропетровщине

Сомалийские пираты освободили грузовое судно Бангладеш после уплаты выкупа

Сомалийские пираты освободили захваченное бангладешское грузовое судно MV Abdullah после того, как получили от владельцев судна выкуп в размере 5 миллионов долларов.

Криминал и ЧП •   •  9220 просмотра
Сомалийские пираты освободили грузовое судно Бангладеш после уплаты выкупа

Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024

Украинские бадминтонисты завоевали три бронзовые медали в парных соревнованиях U19 на турнире Croatia VALAMAR Junior Open 2024 в хорватском Дубровнике.

спорт •   •  10032 просмотра
Украинские бадминтонисты завоевали бронзовые награды на Croatia VALAMAR Junior Open 2024

На Сумщине враг обстрелял семь общин за день - один человек погиб

В воскресенье, 14 апреля, российские военные обстреляли семь населенных пунктов Сумской области, в результате чего один человек погиб в Краснопольской общине.

Общество •   •  12944 просмотра
На Сумщине враг обстрелял семь общин за день - один человек погиб

Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений

Более 30 человек погибли и 27 получили ранения в результате внезапных наводнений по всему Афганистану, вызванных сильными сезонными дождями, причем пострадали 20 провинций, включая столицу Кабул.

Общество •   •  13271 просмотра
Более 30 человек погибли в Афганистане из-за сильных дождей и наводнений

Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"

Президент Израиля Исаак Герцог назвал атаку Ирана с использованием сотен беспилотников и ракет "объявлением войны" и заявил, что Израиль рассматривает все варианты защиты, но не стремится к войне.

Война •   •  16977 просмотра
Президент Израиля: прошедшая ночная атака Ирана была "объявлением войны"

На Харьковщине массированные вражеские обстрелы вызвали два лесных пожара

Два лесных пожара вспыхнули на Харьковщине из-за массированных обстрелов Россией прифронтовых населенных пунктов в Купянском районе.

Общество •   •  14696 просмотра
На Харьковщине массированные вражеские обстрелы вызвали два лесных пожара