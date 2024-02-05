Сербия закупает у Венгрии российские БТР
Сербия приобретет у Венгрии 26 списанных бронетранспортеров БТР-80А российского производства, которые были поставлены в 1990-х годах в рамках соглашения о компенсации долга.
В Великобритании начали испытывать революционный метод лечения рака: что известно
Революционная РНК-терапия была назначена онкобольным в Лондоне, чтобы помочь иммунной системе распознавать и бороться с опухолями, представляя общие маркеры, открывая возможности для менее токсичного лечения.
В Индии выпустили на волю голубя, которого подозревали в "шпионаже" в пользу Китая
Голубь, пойманный в Мумбаи в прошлом году, был выпущен на волю после того, как на его крыльях были обнаружены китайские символы, что стало поводом для расследования.
Безос намерен продать до 50 миллионов акций Amazon в течение года
Основатель Amazon Джефф Безос продаст акций компании на сумму около 8,6 миллиарда долларов до января 2025 года.
Власти Литвы хотят продлить на год срок изучения языка для украинцев
Министерство образования Литвы предложило увеличить срок изучения литовского языка украинцами, бежавшими в Литву во время войны, с двух до трех лет.
Король Чарльз ІІІ впервые появился на публике после операции
Король Великобритании публично посетил местную церковь после перенесенной операции.
Искусственный интеллект в симуляции военных конфликтов склоняется к нанесению ядерного удара
Во время симуляций военных игр ИИ был склонен к нанесению ядерных ударов, что подчеркивает необходимость обеспечения безопасного и ответственного развития.
В Саудовской Аравии стартовала Всемирная оборонная выставка
В Эр-Рияде началась вторая Всемирная выставка вооружений, на которой представлены последние новинки оборонной промышленности от более чем 750 компаний из 65 стран мира.
Тайвань ввел санкции против российской компании, которая завозила в рф тайваньские станки, для возможного производства оружия
Власти Тайваня наложили санкции на российскую компанию iMachine по подозрению в экспорте высокотехнологичных тайваньских машин в Россию через третьи страны, которые могут быть использованы для производства оружия.
Установлен мировой рекорд по наибольшему времени пребывания в космосе: более 878 суток
космонавт установил новый мировой рекорд по самому длинному совокупному времени пребывания в космосе - более 878 дней.