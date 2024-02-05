Сербия закупает у Венгрии российские БТР

Министерство обороны Сербии объявило о решении закупить у Венгрии российские БТР-80А, которые поставлялись в Будапешт в 90-х годах прошлого века, а сейчас снимаются с вооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Hungary Today.

Венгрия приняла решение снять БТР-80А с вооружения по причине их несоотвествия долгосрочным оборонным потребностям государства. Всего Сербия закупит 26 бронетранспортеров в варианте БТР-80А, полученных Венгрией от России в 1996-1999 годах в рамках компенсации государственного долга со времен СССР.

Всего за этот период Вооруженные силы Венгрии получили 555 бронетранспортеров в разных вариантах. Большинство из них было модернизировано в период с 2006 по 2010 год. Боевые машины оснащены прибором ночного видения и современными системами связи, которые не отвечают текущим потребностям Вооруженных сил Венгрии.

Для замены парка боевых машин БТР-80А Венгрия закупает у немецкой компании Rheinmetall Landsysteme GmbH современные боевые машины пехоты Lynx.

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