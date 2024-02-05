Сербія закуповує в Угорщини російські БТР

Міністерство оборони Сербії оголосило про рішення закупити в Угорщини російські БТР-80А, які постачалися в Будапешт у 90-х роках минулого століття, а зараз знімаються з озброєння. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hungary Today.

Угорщина ухвалила рішення зняти БТР-80А з озброєння через їхню невідповідність довгостроковим оборонним потребам держави. Загалом Сербія закупить 26 бронетранспортерів у варіанті БТР-80А, які Угорщина отримала від Росії в 1996-1999 роках у рамках компенсації державного боргу з часів СРСР.

Загалом за цей період Збройні сили Угорщини отримали 555 бронетранспортерів у різних варіантах. Більшість з них було модернізовано в період з 2006 по 2010 рік. Бойові машини оснащені приладом нічного бачення і сучасними системами зв'язку, які не відповідають поточним потребам Збройних сил Угорщини.

Для заміни парку бойових машин БТР-80А Угорщина закуповує у німецької компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH сучасні бойові машини піхоти Lynx.

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