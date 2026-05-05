Формирование политики в сфере азартных игр могут передать Минфину через правку к законопроекту о цифровых платформах

В законопроект №15111-д о цифровых платформах хотят внести правку, которая может сменить ответственного за формирование политики в сфере азартных игр и лотерей. Речь идет о передаче этих полномочий от Министерства цифровой трансформации Министерству финансов, об этом написал 24 Канал со ссылкой на народного депутата Нину Южанину, передает УНН.

Суть законопроекта — внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также введение налогообложения таких доходов. Документ связан с выполнением Украиной обязательств перед Международным валютным фондом и сейчас готовится ко второму чтению.

Главным в подготовке законопроекта определен Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который возглавляет народный депутат Даниил Гетманцев. Среди инициаторов документа также народные депутаты Андрей Мотовиловец, Александр Сова, Ярослав Железняк и другие парламентарии.

Южанина отметила, что после принятия документа в первом чтении с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116 Регламента к нему появилась возможность подавать поправки на разные темы. По ее мнению, часть таких инициатив может осложнить дальнейшее рассмотрение законопроекта.

Правка о передаче полномочий появилась на фоне публичной критики Минцифры и государственного агентства PlayCity со стороны главы налогового комитета Даниила Гетманцева. Он неоднократно заявлял о якобы срыве запуска Государственной системы онлайн-мониторинга в сфере азартных игр, а также критиковал процесс лицензирования операторов государственных лотерей.

В то же время эксперты предостерегают, что смена ответственного органа на данном этапе может не ускорить реформу, а наоборот — отсрочить запуск ключевых инструментов контроля.

"Безотносительно того, кто является инициатором этой правки и какие мотивы стоят за ее появлением, сама идея передачи полномочий сейчас выглядит слишком рискованной. Если начать переносить формирование политики от Минцифры к Минфину, а параллельно еще и создавать новый орган для регулирования этой сферы, запуск Государственной системы онлайн-мониторинга может быть отложен как минимум на год. А именно эта система является ключевым инструментом для прозрачности операционной деятельности организаторов азартных игр", — отметил 24 Каналу заместитель главы Антикоррупционной экспертной группы PlayCity Михаил Аксенов.

Ранее Минцифры и PlayCity отчитались о результатах первого года реформы рынка азартных игр и лотерей. Среди ключевых результатов называли возобновление лицензирования организаторов азартных игр и операторов лотерей. Государство впервые более чем за 10 лет получило лицензионные платежи от лотерейного рынка. Также сообщалось о разработке и запуске первой очереди Государственной системы онлайн-мониторинга, которая должна фиксировать операционную деятельность организаторов азартных игр.

Кроме того, в PlayCity заявляли о блокировке более 3 500 нелегальных сайтов с азартными играми, удалении более 500 аккаунтов в соцсетях с незаконной рекламой и применении штрафов к 16 блогерам и медиа за нарушение правил рекламы азартных игр.