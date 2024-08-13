ФБР расследует вероятную иранскую кибератаку на кампании Трампа и Байдена-Харрис. Заявление федералов появилось после того, как в лагере Дональда Трампа заявили, что кампанию экс-президента взломали, обвинив в этом "иностранные источники".

Пишет УНН с ссылкой Huffington Post и WP.

Детали

ФБР расследует вероятные попытки иранских хакерских атак на кампанию президентских выборов в США.

Мы можем подтвердить, что ФБР расследует это дело - говорится в кратком заявлении Федерального бюро расследований, опубликованном американскими СМИ, такими как The Washington Post.

ФБР не упоминало ни Трампа, ни Иран, но несколько анонимных источников, знакомых с расследованием, которые услышали несколько СМИ, подтвердили, что расследование касается людей, связанных с иранским правительством. Согласно источникам, информированным о фактах, расследование ФБР касается как предвыборной кампании Трампа, так и Джо Байдена и Камалы Харрис.

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В субботу команда Трампа намекнула, что Иран стоит за хакерской атакой, которая прислала журналистам внутренние сообщения и файл на Дж. Д. Вэнса, напарника экс-президента.

"Эти документы были незаконно получены из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с намерением вмешаться в выборы 2024 года и посеять хаос в нашем демократическом процессе", - раскритиковал представитель команды Трампа Стивен Ченг.

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Представитель кампании Харрис заявил, что она "внимательно следит за киберугрозами и защищается от них, и нам не известно ни о каких нарушениях безопасности наших систем". Попытка вторжения произошла до того, как президент Джо Байден объявил, что не будет переизбираться на второй срок, и поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая сейчас является кандидатом от Демократической партии.

Напомним,

Microsoft обнаружила четыре иранские хакерские группы, которые пытаются повлиять на президентские выборы в США. Они распространяют дезинформацию, дискредитируют власть и сеют сомнения в честности избирательного процесса.

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