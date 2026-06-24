Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта

25 июня Киевский районный суд Одессы должен продолжить рассмотрение дела врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской, обвиняемых в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником (ч. 1 ст. 140 УК Украины). Несмотря на более полугода слушаний, судебный процесс до сих пор не приблизился к ключевому этапу – заслушиванию медицинских экспертов, выводы которых могут дать ответы на вопросы, как и почему умер бизнесмен Аднан Киван, пишет УНН.

Уголовные производства в сфере медицины традиционно считаются одними из самых сложных категорий дел для судебного разбирательства. В отличие от большинства процессов, здесь суд должен оценивать не только юридические обстоятельства, но и сложные клинические процессы, медицинские стандарты, правильность диагностики, лечебной тактики и ведения пациента.

Именно поэтому центральное место в таких делах занимают выводы судебно-медицинских экспертиз и показания профильных медицинских экспертов.

"Судьи являются специалистами в области права, но не обладают специальными медицинскими знаниями. Они не могут самостоятельно оценить, правильно ли была выполнена медицинская процедура или верно ли подобрана доза препарата. Заключение эксперта является самостоятельным источником доказательств. Простыми словами – экспертное заключение переводит сложные биологические и клинические процессы на язык юридических фактов", – пояснил и.о. заведующего кафедрой судебной медицины и медицинского права НМУ им. Богомольца, профессор Андрей Беляков.

По его словам, именно эксперт оценивает всю цепочку оказания медицинской помощи: от установления диагноза до ведения медицинской документации.

"Экспертная комиссия детально оценивает диагностический этап, лечебно-тактический этап, технический этап, организационный этап и дефекты ведения медицинской документации, поскольку она является основным объектом исследования", – отметил Беляков.

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Именно поэтому в деле о смерти Аднана Кивана ключевое значение имеет будущий допрос медицинского эксперта. Именно он может ответить на вопрос, соответствовали ли действия врачей стандартам оказания медицинской помощи, были ли допущены дефекты лечения и существует ли причинно-следственная связь между действиями медиков и смертью пациента.

Однако, несмотря на общественный резонанс дела, суд до сих пор не приблизился к этапу допроса медицинских экспертов. Показательно, что еще в начале мая 2026 года независимый медицинский эксперт уже прибыл в Приморский районный суд Одессы и представился участникам процесса. Однако именно в этот момент адвокаты одного из обвиняемых врачей Odrex заявили ходатайство об изменении подсудности дела.

В результате дело перешло от судьи Ларисы Переверзовой к судье Виктору Чаплицкому. После передачи в другой суд процесс фактически вернулся на предыдущие стадии, а вопрос допроса экспертов снова был отложен на неопределенный срок.

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Уже завтра, 25 июня, судья должен решить вопрос о назначении обвинительных актов к рассмотрению по существу и определить порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.

Главной интригой будущего заседания является то, удастся ли суду на этот раз перейти к следующему этапу рассмотрения дела. Ведь предыдущая попытка сделать это завершилась очередным отложением заседания.

Так, 18 июня подготовительное заседание было перенесено из-за заявления защитницы обвиняемой Марины Белоцерковской о нахождении на больничном.

"Снова к нам поступило заявление об отложении судебного заседания от защитника Белоцерковской, снова со ссылкой на то, что она находится на больничном. Суд предлагал выйти на видеоконференцсвязь, однако лицо не захотело", – сообщил председательствующий судья Виктор Чаплицкий.

По словам судьи, больничный адвоката Юлии Дузь заканчивается 23 июня.

"Обвиняемая, если ваш защитник не желает принимать участие в судебном заседании непосредственно в помещении суда, она имеет возможность выйти, и больничный у нее уже будет закрыт, 25 июня она имеет возможность выйти в режиме видеоконференции для проведения судебного заседания. Это уже мы месяц откладываем, и защитник не может выйти с нами на видеоконференцию", – подчеркнул Чаплицкий.

Формально каждое такое перенесение может иметь процессуальное обоснование. Однако в совокупности подобные действия приводят к одному результату – суд не переходит к исследованию доказательств по существу.

Именно этот этап потенциально является наиболее опасным для стороны защиты. Ведь в отличие от эмоциональных заявлений, публичных комментариев или процессуальных споров, эксперты анализируют исключительно медицинскую документацию, клинические протоколы и фактические действия врачей. Именно тогда общество и суд могут услышать профессиональную оценку того, что происходило с пациентом на каждом этапе лечения.

Поэтому каждое новое перенесение фактически откладывает момент появления в открытом судебном процессе наиболее важных доказательств по делу.

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Особенно остро эта ситуация выглядит с учетом того, что для проведения судебно-медицинских исследований семья Аднана Кивана пошла на чрезвычайно тяжелое решение – согласилась на эксгумацию тела. Этот шаг был необходим именно для того, чтобы эксперты могли установить объективные обстоятельства смерти и дать ответы на вопросы о том, как и почему умер бизнесмен.

Фактически семья уже заплатила самую высокую цену ради установления истины. Единственное, чего она добивается сегодня – услышать ответы экспертов и получить возможность узнать правду о последних днях жизни Аднана Кивана.