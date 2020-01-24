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Из-за похолодания, во Флориде с деревьев падают игуаны

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Именно с таким предупреждением обратилась Национальная служба погоды города Майами, что в американском штате Флорида, известном своей теплой и солнечной погодой. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Из-за похолодания, во Флориде с деревьев падают игуаны

“Мы нечасто выдаем такой прогноз, — говорится в сообщении службы в Twitter, — однако, не удивляйтесь, если увидите игуан, которые падают с деревьев сегодня вечером”. Служба сообщила, что температура в регионе будет колебаться от −1 до +4 градусов Цельсия.

“Игуаны — холоднокровные. Они замедляются и обездвиживаются, когда температуры снижаются до 40 градусов по Фаренгейту (4 по Цельсию). Они могут падать с деревьев, но они — не умерли”, — предупреждают метеорологи.

Впоследствии, в подтверждение своего предупреждения, служба разместила фото игуаны, которое сделал один из местных жителей. “Однозначно необычный день на юге Флориды”, — говорится в сообщении службы. Метеорологи отметили, что рекорд не был преодолен, потому что в 80-х в этом регионе наблюдались даже более низкие температуры.

Напомним, в США посетитель ресторана вытащил игуану из-за пазухи и бросил ее в менеджера.

Verified the iguana warning and the wind chill advisory! Definitely not your average day in South Florida this morning. No records broken, however. The coldest temperatures for Jan 22 was back in 1985! Miami had a low of 30 and Fort Lauderdale had a low of 29 #flwx https://t.co/D8AnmAgvS5

— NWS Miami (@NWSMiami) January 22, 2020

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