Через похолодання, у Флориді з дерев падають ігуани

“Ми нечасто видаємо такий прогноз, — йдеться у повідомленні служби у Twitter, — однак, не дивуйтеся, якщо побачите ігуан, які падають з дерев сьогодні ввечері”. Служба повідомила, що температура в регіоні буде коливатись від −1 до 4 градусів Цельсія.

“Ігуани —холоднокровні. Вони уповільнюються та знерухомлюються, коли температури знижуються до 40 градусів за Фаренгейтом (4 за Цельсієм). Вони можуть падати з дерев, але вони — не померли”, — попереджають метеорологи.

Згодом, на підтвердження свого попередження, служба розмістила фото ігуани, яке зробив один із місцевих мешканців. “Однозначно незвичайний день на півдні Флориди”, — йдеться у повідомленні служби. Метеорологи зазначили, що рекорди не було подолано, бо у 80-х в цьому регіоні спостерігались навіть нижчі температури.

Нагадаємо, у США відвідувач ресторану витягнув ігуану з-за пазухи і кинув її в менеджера.

Verified the iguana warning and the wind chill advisory! Definitely not your average day in South Florida this morning. No records broken, however. The coldest temperatures for Jan 22 was back in 1985! Miami had a low of 30 and Fort Lauderdale had a low of 29. #flwx https://t.co/D8AnmAgvS5

— NWS Miami (@NWSMiami) January 22, 2020