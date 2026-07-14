Часть Киева осталась без света из-за аварии - ДТЭК
Киев • УНН
В Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение из-за аварии. Энергетики работают над устранением повреждения, восстановление ожидается в течение часа.
В Киеве в Подольском и Оболонском районах временно пропал свет из-за аварии, сообщили в энергокомпании ДТЭК во вторник, пишет УНН.
В Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение из-за аварии
Энергетики, как указано, уже работают над устранением повреждения.
"Ориентировочное время восстановления электроснабжения: до одного часа", - говорится в сообщении.
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