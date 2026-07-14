Часть Киева осталась без света из-за аварии - ДТЭК

В Киеве в Подольском и Оболонском районах временно пропал свет из-за аварии, сообщили в энергокомпании ДТЭК во вторник, пишет УНН.

В Подольском и Оболонском районах Киева временно отсутствует электроснабжение из-за аварии - сообщили в ДТЭК.

Энергетики, как указано, уже работают над устранением повреждения.

"Ориентировочное время восстановления электроснабжения: до одного часа", - говорится в сообщении.

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