Буданов обсудил с президентом ЕСПЧ ответственность россии за преступления

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов встретился с президентом Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром. Он напомнил, что ЕСПЧ уже установил ответственность россии за системные нарушения прав человека в Украине с 2014 года, передает УНН.

ЕСПЧ – один из тех институтов, где верховенство права – это не просто слова, это реальные приговоры. Он уже установил ответственность россии за системные нарушения прав человека в Украине с 2014 года. Это не политическая позиция. Это зафиксированный факт. И эти решения не требуют дополнительных аргументов. Они требуют реальной ответственности