Буданов обсудил с президентом ЕСПЧ ответственность россии за преступления
Киев • УНН
Кирилл Буданов встретился с Маттиасом Гийомаром по поводу нарушений прав человека РФ. Украина продолжает эффективно защищать свои интересы в международных судах.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов встретился с президентом Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром. Он напомнил, что ЕСПЧ уже установил ответственность россии за системные нарушения прав человека в Украине с 2014 года, передает УНН.
Буданов вместе с Ириной Мудрой встретился с Президентом Европейского суда по правам человека Маттиасом Гийомаром.
ЕСПЧ – один из тех институтов, где верховенство права – это не просто слова, это реальные приговоры. Он уже установил ответственность россии за системные нарушения прав человека в Украине с 2014 года. Это не политическая позиция. Это зафиксированный факт. И эти решения не требуют дополнительных аргументов. Они требуют реальной ответственности
По его словам, несмотря на полномасштабную войну, удары по критической инфраструктуре и системное давление, Украина полноценно участвует во всех процессах, обеспечивает надлежащую правовую позицию и эффективно защищает свои интересы.
