Великобритания приглашает Зеленского "в кратчайшие сроки" посетить с визитом Лондон

"Доминик Рааб еще раз повторил приглашение для президента Украины Зеленского в кратчайшие сроки. Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое охватывает украинско-британские отношения после Brexit", - сообщил Пристайко.

Как сообщалось в УНН, сегодня в Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли из-за катастрофы украинского самолета.

Ранее Пристайко обсудил сотрудничество в расследовании катастрофы самолета МАУ с главой МИД Великобритании. Собеседники обсудили способы сотрудничества в расследовании авиакатастрофы украинского самолета рейса PS752 в Иране, а также ситуацию в Восточной Украине.

. @DominicRaab reiterated invitation for the President of #Ukraine @ZelenskyyUa at the earliest. Agreed to speed up negotiations on a new comprehensive agreement , covering relations after #Brexit .

- Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 16 января 2020