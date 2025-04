Британія запрошує Зеленського "в найкоротші терміни" відвідати з візитом Лондон

"Домінік Рааб ще раз повторив запрошення президента України Зеленського в найкоротші терміни. Домовилися прискорити переговори по новій всеосяжній угоді, що охоплює українсько-британські відносини після Brexit", - повідомив Пристайко.

Як повідомлялося в УНН, сьогодні в Лондоні відбудеться зустріч глав МЗС країн, чиї громадяни загинули через катастрофу українського літака.

Раніше Пристайко обговорив співпрацю у розслідуванні катастрофи літака МАУ з главою МЗС Британії. Співрозмовники обговорили способи співпраці в розслідуванні авіакатастрофи українського літака рейсу PS752 в Ірані, а також ситуацію в Східній Україні.

.@DominicRaab reiterated invitation for the President of #Ukraine @ZelenskyyUa at the earliest. Agreed to speed up negotiations on a new comprehensive agreement, covering relations after #Brexit.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 16 січня 2020 р.