Британія запрошує Зеленського "в найкоротші терміни" відвідати з візитом Лондон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Глава МЗС Великобританії Домінік Рааб під час зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком повторив запрошення Президенту Володимиру Зеленському відвідати Велику Британію в найкоротші терміни. Про це міністр написав у Twitter, передає УНН.
"Домінік Рааб ще раз повторив запрошення президента України Зеленського в найкоротші терміни. Домовилися прискорити переговори по новій всеосяжній угоді, що охоплює українсько-британські відносини після Brexit", - повідомив Пристайко.
Як повідомлялося в УНН, сьогодні в Лондоні відбудеться зустріч глав МЗС країн, чиї громадяни загинули через катастрофу українського літака.
Раніше Пристайко обговорив співпрацю у розслідуванні катастрофи літака МАУ з главою МЗС Британії. Співрозмовники обговорили способи співпраці в розслідуванні авіакатастрофи українського літака рейсу PS752 в Ірані, а також ситуацію в Східній Україні.
.@DominicRaab reiterated invitation for the President of #Ukraine @ZelenskyyUa at the earliest. Agreed to speed up negotiations on a new comprehensive agreement, covering relations after #Brexit.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 16 січня 2020 р.