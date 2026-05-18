Британия приближается к соглашению о свободной торговле со странами Персидского залива — FT

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Британия и страны Персидского залива завершают переговоры о свободной торговле. Соглашение ежегодно будет приносить британской экономике до 3,1 миллиарда фунтов.

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мохамед аль-Будайви. Фото: Bloomberg

Великобритания и государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива близки к завершению переговоров по соглашению о свободной торговле, которые длятся с 2022 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

В Совет сотрудничества входят Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. По данным FT, принципиальная договоренность может быть достигнута уже в ближайшие дни. Ожидается, что генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем аль-Будайви на этой неделе прибудет в Лондон.

Сделка может добавить британской экономике миллиарды фунтов

Британское правительство подтверждает, что переговоры находятся на продвинутой стадии и остаются одним из приоритетов. На прошлой неделе Бахрейн даже преждевременно объявил о завершении переговоров в соцсетях, однако позже удалил это сообщение.

По оценкам правительства Великобритании, будущее соглашение может увеличить ВВП страны на 1,6-3,1 млрд фунтов стерлингов ежегодно к 2036 году. В настоящее время объем двусторонней торговли между Британией и странами Персидского залива превышает 53 млрд долларов.

