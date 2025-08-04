Британия готовит эвакуацию около 300 раненых детей из Газы для лечения
Киев • УНН
Великобритания планирует эвакуировать до 300 раненых и тяжелобольных детей из сектора Газа для лечения на своей территории. С каждым ребенком сможет выехать опекун, также рассматривается эвакуация братьев-сестер.
В ближайшее время Великобритания объявит о программе эвакуации из Газы, в рамках которой планируется вывезти около 300 раненых и тяжелобольных детей вместе со взрослыми опекунами. Об этом информирует SkyNews, передает УНН.
Детали
Согласно программе, которую должны официально анонсировать в ближайшие недели, Британия эвакуирует из сектора Газа до 300 раненых и тяжелобольных детей для лечения на территории страны.
Мы разрабатываем планы по эвакуации большего количества детей из Газы, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, включая доставку их в Великобританию для специализированного лечения, поскольку это является лучшим вариантом для их лечения
Отмечается, что с каждым ребенком сможет выехать один из его родителей или другое лицо-опекун, также рассматривается возможность эвакуации братьев-сестер.
Перед подтверждением Министерство внутренних дел Великобритании будет проводить проверки безопасности и биометрические проверки.
В правительстве официально подтверждали, что готовят планы эвакуации из сектора Газа большего количества детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.
По данным Unicef, с октября 2023 года в секторе Газа погибли или получили ранения более 50 000 детей.
Всего было эвакуировано около 5000 человек, большинство из которых направились в Египет и страны Персидского залива.
Тысячи пострадавших детей и взрослых, ежедневно поступают новые пациенты с тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни
Как пишет SkyNews, правительство также пообещало выделить еще 1 млн. фунтов стерлингов на помощь Всемирной организации здравоохранения в Египте в оказании медицинской помощи эвакуированным жителям Газы.
Напомним
Организация Объединенных Наций сообщила о гибели 1373 палестинцев с конца мая 2025 года во время поисков пищи в Газе. Смерти зафиксированы возле пунктов распределения помощи и вдоль маршрутов продовольственных конвоев.
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