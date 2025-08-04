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Британия готовит эвакуацию около 300 раненых детей из Газы для лечения

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Великобритания планирует эвакуировать до 300 раненых и тяжелобольных детей из сектора Газа для лечения на своей территории. С каждым ребенком сможет выехать опекун, также рассматривается эвакуация братьев-сестер.

Британия готовит эвакуацию около 300 раненых детей из Газы для лечения

В ближайшее время Великобритания объявит о программе эвакуации из Газы, в рамках которой планируется вывезти около 300 раненых и тяжелобольных детей вместе со взрослыми опекунами. Об этом информирует SkyNews, передает УНН.

Детали

Согласно программе, которую должны официально анонсировать в ближайшие недели, Британия эвакуирует из сектора Газа до 300 раненых и тяжелобольных детей для лечения на территории страны. 

Мы разрабатываем планы по эвакуации большего количества детей из Газы, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, включая доставку их в Великобританию для специализированного лечения, поскольку это является лучшим вариантом для их лечения

- заявил представитель правительства.

Отмечается, что с каждым ребенком сможет выехать один из его родителей или другое лицо-опекун, также рассматривается возможность эвакуации братьев-сестер. 

Перед подтверждением Министерство внутренних дел Великобритании будет проводить проверки безопасности и биометрические проверки.

В правительстве официально подтверждали, что готовят планы эвакуации из сектора Газа большего количества детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи. 

По данным Unicef, с октября 2023 года в секторе Газа погибли или получили ранения более 50 000 детей.

Всего было эвакуировано около 5000 человек, большинство из которых направились в Египет и страны Персидского залива.

Тысячи пострадавших детей и взрослых, ежедневно поступают новые пациенты с тяжелыми заболеваниями, угрожающими жизни

- сказал хирург Васим Саид, посетивший больницы в секторе Газа.

Как пишет SkyNews, правительство также пообещало выделить еще 1 млн. фунтов стерлингов на помощь Всемирной организации здравоохранения в Египте в оказании медицинской помощи эвакуированным жителям Газы.

Напомним

Организация Объединенных Наций сообщила о гибели 1373 палестинцев с конца мая 2025 года во время поисков пищи в Газе. Смерти зафиксированы возле пунктов распределения помощи и вдоль маршрутов продовольственных конвоев.

ХАМАС не хочет сделки, группировку нужно уничтожить - Нетаньяху03.08.25, 22:28 • 1168 просмотров

Вита Зеленецкая

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