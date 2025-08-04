Британія готує евакуацію близько 300 поранених дітей з Гази для лікування
Київ • УНН
Велика Британія планує евакуювати до 300 поранених та важкохворих дітей з сектору Гази для лікування на своїй території. З кожною дитиною зможе виїхати опікун, також розглядається евакуація братів-сестер.
Найближчим часом Велика Британія оголосить про програму евакуації з Гази, у межах якої планується вивезти близько 300 поранених і тяжкохворих дітей разом із дорослими опікунами. Про це інформує SkyNews, передає УНН.
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Згідно з програмою, яку мають офіційно анонсувати найближчими тижнями, Британія евакуює із сектору Гази до 300 поранених і важкохворих дітей для лікування на території країни.
Ми розробляємо плани з евакуації більшої кількості дітей з Гази, які потребують термінової медичної допомоги, включаючи доставку їх до Великої Британії для спеціалізованого лікування, оскільки це є найкращим варіантом для їх лікування
Зазначається, що з кожною дитиною зможе виїхати один з її батьків або інша особа-опікун, також розглядають можливість евакуації братів-сестер.
Перед підтвердженням Міністерство внутрішніх справ Британії буде проводити безпекові й біометричні перевірки.
В уряді офіційно підтверджували, що готують плани евакуації з сектору Гази більшої кількості дітей, які потребують невідкладної медичної допомоги.
За даними Unicef, з жовтня 2023 року в секторі Газа загинули або зазнали поранень понад 50 000 дітей.
Усього було евакуйовано близько 5000 осіб, більшість з яких попрямували до Єгипту та країн Перської затоки.
Тисячі постраждалих дітей та дорослих, щодня надходять нові пацієнти з тяжкими захворюваннями, що загрожують життю
Як пише SkyNews, уряд також пообіцяв виділити ще 1 млн. фунтів стерлінгів на допомогу Всесвітній організації охорони здоров'я в Єгипті у наданні медичної допомоги евакуйованим мешканцям Гази.
Нагадаємо
Організація Об'єднаних Націй повідомила про загибель 1373 палестинців з кінця травня 2025 року під час пошуків їжі в Газі. Смерті зафіксовані біля пунктів розподілу допомоги та вздовж маршрутів продовольчих конвоїв.
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