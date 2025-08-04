Британія готує евакуацію близько 300 поранених дітей з Гази для лікування

Найближчим часом Велика Британія оголосить про програму евакуації з Гази, у межах якої планується вивезти близько 300 поранених і тяжкохворих дітей разом із дорослими опікунами. Про це інформує SkyNews, передає УНН.

Згідно з програмою, яку мають офіційно анонсувати найближчими тижнями, Британія евакуює із сектору Гази до 300 поранених і важкохворих дітей для лікування на території країни.

Ми розробляємо плани з евакуації більшої кількості дітей з Гази, які потребують термінової медичної допомоги, включаючи доставку їх до Великої Британії для спеціалізованого лікування, оскільки це є найкращим варіантом для їх лікування

Зазначається, що з кожною дитиною зможе виїхати один з її батьків або інша особа-опікун, також розглядають можливість евакуації братів-сестер.

Перед підтвердженням Міністерство внутрішніх справ Британії буде проводити безпекові й біометричні перевірки.

В уряді офіційно підтверджували, що готують плани евакуації з сектору Гази більшої кількості дітей, які потребують невідкладної медичної допомоги.

За даними Unicef, з жовтня 2023 року в секторі Газа загинули або зазнали поранень понад 50 000 дітей.

Усього було евакуйовано близько 5000 осіб, більшість з яких попрямували до Єгипту та країн Перської затоки.

Тисячі постраждалих дітей та дорослих, щодня надходять нові пацієнти з тяжкими захворюваннями, що загрожують життю